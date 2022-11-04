У Києві без світла залишилися ще більше домівок, графіки не актуальні — Finance.ua

У Києві без світла залишилися ще більше домівок, графіки не актуальні Вчора 09:35 — Енергетика

У Києві без світла залишилися ще більше домівок, графіки не актуальні

Через перенавантаження центрального вузла енергосистеми України вранці 4 листопада у Києві позбавлені електропостачання 450 тисяч квартир: це більше, ніж у попередні дні.

ДТЕК. Про це сказано в повідомленні міського голови Києва Віталія Кличка

«На сьогоднішній ранок без електропостачання 450 тисяч споживачів, тобто помешкань киян. Це в півтора рази більше, ніж в попередні дні. Стабілізаційні вимкнення відбуваються через перенавантаженням центрального вузла енергосистеми країни. Звертаюся до всіх мешканців столиці: максимально економте електроенергію, бо ситуація залишається складною!», — заявив Кличко.

У свою чергу, компанія ДТЕК повідомила, що в Києві відбуваються екстрені відключення світла, тож «графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не актуальні».

«Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК „Укренерго“, іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації», — запевнили у компанії.

Нагадаємо, у Києві та Київській області відбуваються аварійні та планові тимчасові відключення електроенергії через атаки росії на енергетичну інфраструктуру в останній місяць. Після чергової атаки 31 жовтня відключення стали частішими, у деяких районах столиці зникає також мобільний зв’язок та інтернет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.