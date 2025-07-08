Через Прозорро. Продажі за пів року продали банківських активів на 1,2 млрд грн — Finance.ua

Через Прозорро. Продажі за пів року продали банківських активів на 1,2 млрд грн Сьогодні 04:15 — Казна та Політика

Через Прозорро. Продажі за пів року продали банківських активів на 1,2 млрд грн

За перші півроку 2025-го у системі Прозорро. Продажі відбулося 50 результативних аукціонів з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Сума успішних торгів склала 1 222,1 млн грн. Із них 3,1 млн грн — результати успішних аукціонів, що відбулися у червні.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

На сьогодні за результатами успішних аукціонів, що відбулися упродовж першого півріччя 2025-го, отримано оплату за 46 лотів на суму 1 220,3 млн грн.

Кошти ще за 4 лоти на суму 1,7 млн грн очікуються.

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«Сума успішних аукціонів за підсумками першого півріччя 2025-го уже перевищила 1,2 млрд грн — майже стільки ж, скільки ми отримали за весь 2024 рік (Надходження від продажу активів у 2024 році склали 1,4 млрд грн. — Ред.)», — розповів директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду Олександр Кульчицький.

Він додав, що липні Фонд розпочинає продаж активів АТ «Комінвестбанк», який було визнано неплатоспроможним у грудні минулого року.

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«На балансі банку є цікаві об’єкти комерційної нерухомості, кредити фізичних та юридичних осіб, транспортні засоби. Кошти, отримані від продажу, йдуть на виплати кредиторам банків, що ліквідуються», — зазначив Кульчицький.

Продаж активів банків, що ліквідуються, відбувається через систему електронних аукціонів Прозорро.Продажі. У торгах може взяти участь кожен охочий, окрім позичальників і поручителів за кредитом, що виставлений на торги, а також російської федерації або осіб, пов’язаних з державою-агресором. Переможцем аукціону стає учасник, який запропонує найвищу ціну за лот.

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