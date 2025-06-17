Фонд гарантування вкладів перерахував до держбюджету 7,9 млрд грн — Finance.ua

Фонд гарантування вкладів перерахував до держбюджету 7,9 млрд грн Сьогодні 14:15 — Фінтех і Картки

Фонд гарантування вкладів перерахував до держбюджету 7,9 млрд грн

За результатами 2024 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб перерахував до державного бюджету 7,9 мільярдів гривень.

Про це йдеться в повідомленні ФГВФО

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Історія

Як відомо, під час системної банківської кризи 2014−17 років Національний банк визнав неплатоспроможними 94 банки. Тобто більше половини всієї банківської системи.

Тоді Фонд, відповідно до міжнародних практик, для здійснення відшкодування гарантованих вкладів звернувся по додаткове фінансування до Держави. Завдяки такому рішенню вкладникам неплатоспроможних банків було своєчасно виплачено близько 90 млрд грн.

Державні кошти залучались в обмін на векселі, випущені Фондом, на 60 мільярдів гривень. До 2022 року Фонд погасив зобов’язання на майже 22 мільярди гривень, у тому числі 8 млрд грн нарахованих процентів.

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У квітні 2022-го було ухвалено Закон, яким передбачено стовідсоткове гарантування вкладів фізосіб на період воєнного стану та 3 місяців після його завершення, а також припинення зобов’язань Фонду за векселями, що позитивно вплинуло на його капіталізацію.

Станом на кінець 2024 року фактичне значення цільового показника Фонду, який визначається як співвідношення капіталу Фонду до суми гарантованих коштів вкладників, становило 3,04% при плановому показнику 2,5%, а капітал перевищив 42 млрд грн з позитивною динамікою зростання.

«В умовах воєнного стану Уряд України спрямовує всі власні доходи на фінансування сектору безпеки і оборони, що дозволяє забезпечувати Збройні сили всім необхідним для ефективного опору агресії рф. Перерахування Фондом гарантування вкладів 7,9 млрд грн до державного бюджету є суттєвим джерелом фінансової підтримки пріоритетних потреб країни. Водночас системна робота Фонду, як складової фінансової системи України, сприяє стійкості банківського сектору та зміцненню довіри громадян до банків під час війни», зазначив заступник міністра фінансів України Юрій Драганчук.

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