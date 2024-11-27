Фонд гарантування вкладів відшкодував понад 95% вкладів у банках — Finance.ua

Фонд гарантування вкладів відшкодував понад 95% вкладів у банках Сьогодні 15:00 — Кредит&Депозит

Фонд гарантування вкладів відшкодував понад 95% вкладів у банках

Станом на 1 листопада 2024 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив понад 95% гарантованого відшкодування усім вкладникам банків, ліквідація яких розпочалася після 24 лютого 2022 року. Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Йдеться про вкладників банків, які звернулись за отриманням гарантованої суми, та які не є громадянами рф або рб (крім тих, які проживають в Україні на законних підставах) і які не перебувають під санкціями.

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Як відомо від початку повномасштабного вторгнення під процедуру виведення з ринку підпало дев’ять банків: зрештою вісім банків опинилися у ліквідації, один — АТ «Сенс банк» — націоналізовано. Зокрема, було ухвалене рішення про ліквідацію дочірніх структур російських банків АТ «МР Банк» (колишній «Сбєрбанк») та ПАТ «Промінвестбанк».

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Також протягом двох років з ринку було розпочато виведення з ринку АТ «Айбокс Банк», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «Мегабак», АТ «БАНК Січ», АТ «Банк Форвард», а також — АТ «Укрбудінвестбанк». Нагадаємо, що на вкладників цих установ розповсюджено норму закону, завдяки якій під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування Фонд забезпечує гарантовані виплати у розмірі 100% вкладів включно з відсотками.

Довідка Finance.ua:

Від 24 лютого 2022 року Фонд виплатив вкладникам банків, що перебувають у ліквідації, майже 9 млрд грн гарантованого відшкодування.

Виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює з власних ресурсів. На 1 листопада поточного року накопичено 41,9 млрд грн. Тобто Фондом передбачено кошти для виплати 100% гарантованих вкладів.

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