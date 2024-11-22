Фонд гарантування чи гроші під матрасом: всі переваги — Finance.ua

Фонд гарантування чи гроші під матрасом: всі переваги Сьогодні 20:00 — Кредит&Депозит

Фонд гарантування чи гроші під матрасом: всі переваги

на 75%. Притік коштів бізнесу і населення до банківської системи триває . Зі слів Голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, з початку війни гривневі вклади підприємств у банках зросли удвічі, населення —

За даними оперативної статистики Національного банку, у жовтні 2024 року банківські вклади резидентів у національній валюті зросли на 2,2% (+37,2 млрд грн). Це найбільші темпи зростання депозитів у гривні у цьому році.

Отже, часи, коли люди зберігали свої заощадження «під матрацом», відходять у минуле. У сучасному світі банківські послуги надають вкладникам більше можливостей та впевненості у безпеці коштів.

В умовах нестабільності та ризиків, пов’язаних зі зберіганням готівки вдома, банки надають ряд переваг, що роблять їх надійним місцем для заощаджень. Про це пише Фінкульт.

Завдяки роботі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, гроші, розміщені вкладниками на поточних та депозитних рахунках у банках, захищено. У разі банкрутства банку вкладники можуть отримати гарантовану суму відшкодування від Фонду. Це значно безпечніше, ніж зберігати кошти вдома, де вони не захищені від ризиків крадіжок чи втрат.

Впродовж дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня його припинення чи скасування, Фонд гарантування вкладів відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу.

Після спливу трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, Фонд гарантуватиме відшкодовування коштів у розмірі вкладу, але не більше 600 тисяч гривень.

Доходи від відсотків. Банки пропонують різні варіанти депозитних продуктів з різними відсотковими ставками, що дозволяє зберігати та примножувати свої заощадження. Крім того, відсотки за депозитами допомагають частково компенсувати вплив інфляції.

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Зручність та доступність. Банківські послуги сьогодні доступні онлайн, тож ви можете легко керувати своїми рахунками, здійснювати платежі та контролювати свої фінанси. Це значно зручніше і безпечніше, ніж зберігати готівку вдома.

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Нагадаємо, дохідність класичних строкових вкладів, як очікується, буде підвищуватись. «Ближче до середини грудня банки традиційно можуть запроваджувати для своїх вкладників промо-депозити та депозитні акції. Ми також аналізуємо можливість проведення акції для своїх вкладників», — кажуть у Бізбанку. Безумовно, для фінансистів здебільшого цікаво залучати ресурс на довші терміни. Але, щоб догодити клієнтам, доводиться підлаштовуватись під їх запити.

Довідка Finance.ua:

Традиційно кращі умови розмішення грошей пропонують невеликі банки, яким доводиться боротися за гривневий ресурс. Скільки можна заробити на вкладах в банках із депозитним портфелем до 2 млрд грн — у свіжому огляді.

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