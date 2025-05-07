Фонд гарантування завершує виплати вкладникам Фідобанку — Finance.ua

Фонд гарантування завершує виплати вкладникам Фідобанку Сьогодні 16:16 — Кредит&Депозит

Фонд гарантування завершує виплати вкладникам Фідобанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомив про завершення ліквідаційної процедури ПУАТ «Фідобанк».

Станом на 1 травня 2025 року Фонд склав ліквідаційний баланс та звіт про виконання відповідної процедури згідно зі статтею 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

У зв’язку з цим, Фонд оголосив про майбутнє затвердження ліквідаційного балансу банку та початок процедури припинення виплат гарантованих сум відшкодування вкладникам. Після оприлюднення оголошення про завершення ліквідації виплати триватимуть не більше 30 днів, після чого будуть остаточно припинені.

Вкладникам

Фонд закликає усіх вкладників, які досі не отримали компенсацію за вкладами, звернутись до банків-агентів ФГВФО для отримання гарантованої суми.

Спадкоємцям

Для отримання виплат на підставі свідоцтва про право на спадщину, вони мають подати письмове звернення до Фонду протягом 20 днів з моменту публікації цього повідомлення.

Заяви, подані після завершення цього терміну, не розглядаються, і виплати за ними не здійснюються.

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ФГВФО поінформує кожного заявника про результат розгляду звернення до моменту затвердження ліквідаційного балансу.

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