Фонд гарантування завершує виплати вкладникам Фідобанку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фонд гарантування завершує виплати вкладникам Фідобанку

Кредит&Депозит
29
Фонд гарантування завершує виплати вкладникам Фідобанку
Фонд гарантування завершує виплати вкладникам Фідобанку
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомив про завершення ліквідаційної процедури ПУАТ «Фідобанк».
Станом на 1 травня 2025 року Фонд склав ліквідаційний баланс та звіт про виконання відповідної процедури згідно зі статтею 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
У зв’язку з цим, Фонд оголосив про майбутнє затвердження ліквідаційного балансу банку та початок процедури припинення виплат гарантованих сум відшкодування вкладникам. Після оприлюднення оголошення про завершення ліквідації виплати триватимуть не більше 30 днів, після чого будуть остаточно припинені.

Вкладникам

Фонд закликає усіх вкладників, які досі не отримали компенсацію за вкладами, звернутись до банків-агентів ФГВФО для отримання гарантованої суми.

Спадкоємцям

Для отримання виплат на підставі свідоцтва про право на спадщину, вони мають подати письмове звернення до Фонду протягом 20 днів з моменту публікації цього повідомлення.
Заяви, подані після завершення цього терміну, не розглядаються, і виплати за ними не здійснюються.

Читайте також: Найбільш привабливі депозити травня 2025 року

ФГВФО поінформує кожного заявника про результат розгляду звернення до моменту затвердження ліквідаційного балансу.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems