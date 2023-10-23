Через обмеження ЄС щодо Google в Європі набирає популярності Yandex — Finance.ua

Через обмеження ЄС щодо Google в Європі набирає популярності Yandex Сьогодні 18:30 — Технології&Авто

Через обмеження ЄС щодо Google в Європі набирає популярності Yandex

Останнім часом фіксується зростання популярності Yandex, спричинене антимонопольним розпорядженням ЄС, яке змусило Google запропонувати користувачам на вибір конкуруючі застосунки для пошуку в Інтернеті, що працюють під управлінням операційної системи Android.

Про це повідомляє Bloomberg

Як розповіли в агентстві, Yandex з’являється на «екрані вибору», що дозволяє користувачам смартфонів Android у 23 європейських країнах вибрати бажану пошукову систему.

Згідно з інформацією на сайті Android, нещодавно Yandex опинився серед п’ятірки найпопулярніших пошукових систем Android у Німеччині, Італії, Чехії та Данії.

«Справжнє занепокоєння викликає те, що Yandex — пошукова система з явними зв’язками із кремлем, все ще може працювати на нашому ринку ЄС», — прокоментувала членкиня Європейського парламенту Стефані Йон-Куртен.

Вказано, що у вересневому оновленому списку санкцій ЄС звинувачує компанію в тому, що вона «несе відповідальність за просування державних ЗМІ та наративів у своїх пошукових результатах, а також за зниження рейтингу і видалення контенту, критично налаштованого до кремля, наприклад, контенту, пов’язаного з російською агресивною війною проти України».

Відомо, що екран вибору в Android був розроблений Google у 2019 році, відтоді як регулятори ЄС оштрафували компанію на 4,34 мільярда євро і наказали їй припинити витісняти конкурентів з ринку мобільного пошуку.

Читайте також Стало відомо, куди пішли арештовані гроші з російських банків

Зокрема екран дозволяє користувачам мобільних пристроїв Android вибирати з 5 найпопулярніших загальних пошукових сервісів, що відповідають вимогам у їхній країні. Google оскаржує це рішення в судах ЄС.

За даними StatCounter, попри зростання популярності екрана вибору в Android, частка мобільного пошуку Yandex в Європі залишається на рівні близько 2,8%.

Зазначено, що компанія Yandex опинилася під сильним тиском в росії після повномасштабного вторгнення на територію України. Засновник компанії Аркадій Волож потрапив під санкції ЄС у червні минулого року, коли ЄС зіслався на підтримку Yandex російської пропаганди та кремлівських наративів про війну.

Читайте також російську «дочку» Google визнали банкрутом

При цьомку компанію Yandex зареєстровано в Нідерландах і вона торгувалася на біржі Nasdaq, доки її акції не були заморожені після вторгнення. Реєстрація за кордоном була поширеною стратегією для російських компаній, які шукали іноземних інвесторів ще до повномасштабної війни проти України.

«Намагання Yandex залишитися вільними від державного впливу стали неспроможними на тлі репресій кремля проти онлайн-інформації після вторгнення. путін підписав закон, згідно з яким за поширення „фейкових новин“ про військових, які влада вважає „фейковими“, передбачено покарання до 15 років позбавлення волі», — йдеться в матеріалі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Букви За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.