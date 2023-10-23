Стало відомо, куди пішли арештовані гроші з російських банків — Finance.ua
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Стало відомо, куди пішли арештовані гроші з російських банків

Казна та Політика
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Україна використала арештовані кошти російських банків, які працювали в Україні, на виплати компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло.
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця політичної партії «Слуга народну», заступниця керівника однойменної парламентської фракції Олена Шуляк розповіла в коментарі Укрінформу.
«Станом на сьогодні для виплати компенсацій ми використовували тільки арештовані кошти російських банків, які працювали на території України.
Найбільша сума була від дочки російського «Сбербанку», яка працювала в Україні", — вказала Шуляк.
Водночас вона висловила сподівання, що російські активи, арештовані в інших країнах світу, передаватимуться Україні та спрямовуватимуться у тому числі на виплату компенсацій українцям.
За матеріалами:
ua.news
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