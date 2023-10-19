російську «дочку» Google визнали банкрутом — Finance.ua

російську «дочку» Google визнали банкрутом Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

російську «дочку» Google визнали банкрутом

Арбітражний суд москви 18 жовтня визнав банкрутом російську «дочку» компанії Google — ТОВ «Гугл».

Про це повідомляє російське агентство «Інтерфакс».

Початкову процедуру банкрутства в «Гуглі» в листопаді 2022 року ввів Дев’ятий арбітражний апеляційний суд за власною заявою компанії.

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Вимоги до компанії заявили кредитори, розмір вимог становить близько 53,6 мільярда рублів ($5,5 млн). Близько 32,8 мільярда рублів вимагає медіахолдинг «Царьград».

Обмеження на використання коштів за рішенням судів пояснюють також тим, що російська «донька» блокувала YouTube-канали російських користувачів.

ТОВ «Гугл» звернулося до суду із заявою про власне банкрутство у червні 2022 року.

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