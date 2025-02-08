Через навантаження на BankID стався збій у «Резерв+» — Finance.ua

Через навантаження на BankID стався збій у «Резерв+» Сьогодні 12:55

Через навантаження на BankID стався збій у «Резерв+»

У «Резерв+» стався збій через високе навантаження на BankID. Наразі варто зберегти військовий документ на смартфон.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

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«Високе навантаження на BankID. Через це авторизація в „Резерв+“ через BankID може бути тимчасово недоступна», — йдеться у повідомленні.

В Міноборони радять — якщо ви авторизовані, то краще зберегти військовий документ на смартфон у pdf-форматі.

«Якщо маєте електронне направлення на ВЛК, зробіть скріншот. Якщо подали запит на відстрочку або направлення на ВЛК, будь ласка, зачекайте», — додають у міністерстві.

Також у Міноборони наголосили, що люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, а також студенти, аспіранти, докторанти можуть більше не подавати запит на продовження відстрочки в «Резерв+», документ у застосунку оновиться автоматично.

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