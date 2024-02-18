Через дії ЄЦБ знижується ліквідність на фінансових ринках у Європі — Finance.ua

Через дії ЄЦБ знижується ліквідність на фінансових ринках у Європі Сьогодні 04:03 — Фондовий ринок

Через дії ЄЦБ знижується ліквідність на фінансових ринках у Європі

Європейський центральний банк прагнув позбутися трильйонів євро надмірної ліквідності. Такі дії уже спричинили збільшення вартості запозичень на фінансових ринках у регіоні.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дослідження Bank of America.

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Стратег Рональд Ман прогнозує, що можливе продовження зростання ставки. Це може торкнутися як забезпечених, так і незабезпечених кредиторів регіону. Перебіг подій можливий, адже ЄЦБ робить подальші кроки на шляху до скасування м’якої монетарної політики, яка тривала упродовж багатьох років.

«Зміна ставок репо, безумовно, є відображенням підвищеного попиту на фінансування. Оскільки ЄЦБ скорочує свій баланс, банки будуть більше конкурувати за резерви», — сказав Ман, говорячи про європейський ринок обсягом 11 трлн євро, який є ключовим джерелом щоденної ліквідності для банків та інших позичальників.

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Проблеми, пов’язані з віддаленням європейського банківського сектору від доступної ліквідності, знаходяться у центрі уваги фінансових ринків регіону. Моніторинг за рівнем банківських резервів і джерелами фінансування відбувається протягом багатьох років, зокрема із часів світової фінансової кризи. Однак минулорічний крах Credit Suisse Group AG та кількох американських кредиторів змусив посилити увагу до цих питань.

Наразі обсяг надлишкової ліквідності в європейській банківській системі є відносно високим: він становить приблизно 3,5 трлн євро, що більш ніж удвічі перевищує середній показник між 2015 і 2019 роками. Але Bank of America стверджує, що суворіше регулювання та більші баланси банків означають, що попит на резерви збільшився.

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