ЄЦБ визначився з дизайном майбутніх банкнот євро — Finance.ua

ЄЦБ визначився з дизайном майбутніх банкнот євро Сьогодні 10:33 — Валюта

ЄЦБ визначився з дизайном майбутніх банкнот євро

Європейський центральний банк заявив у четвер, що визначив шортліст тем, які будуть зображені на наступному поколінні банкнот євро: «птахи і річки» та «європейська культура».

Про це повідомляє Politico.

Вибір був зроблений на основі двох опитувань громадськості. В одному з них, проведеному на замовлення ЄЦБ дослідницькою фірмою Kantar, «європейська культура» була найпопулярнішою темою, отримавши схвалення 21 відсотка з 23 000 респондентів, за нею йшли річки (18 відсотків) і птахи (17 відсотків).

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«Ми хотіли якомога ширше відобразити результати опитування», — сказав представник ЄЦБ, зазначивши, що обидві теми стосуються «природи і навколишнього середовища».

У ширшому опитуванні, проведеному ЄЦБ онлайн, в якому взяли участь 365 000 осіб, птахи вийшли на перше місце з підтримкою третини респондентів, значно випередивши культуру (23%) і річки (16%).

Однак ЄЦБ попередив, що його опитування може бути упередженим, оскільки на нього «потенційно вплинули статті в ЗМІ та пости інфлюенсерів, які заохочували людей брати участь в опитуванні». Крім того, ЄЦБ додав, що респондентами, швидше за все, були молоді технічно підковані люди, які, ймовірно, не є репрезентативними для всього населення єврозони.

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«Обидві обрані теми мають спільну нитку, що об'єднує Європу та європейців, і це дуже відповідає нашій меті зробити банкноти більш зрозумілими для людей різного віку та походження», — зазначила президент ЄЦБ Крістін Лагард.

Лагард оголосила про плани щодо нових банкнот у 2021 році, шукаючи щось більш впізнаване, ніж абстрактні серії мостів і вікон, які прикрашали банкноти з моменту запуску євро.

Спочатку ЄЦБ склав довгий список із семи тем за допомогою незалежної дослідницької компанії. Птахи були обрані, щоб символізувати відсутність кордонів і свободу пересування в основі ЄС, в той час як річки повинні були представляти «припливи і відпливи динамічного, постійно мінливого континенту», заявили в банку в липні.

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Після того, як більшість тем не викликали особливого ентузіазму, Рада керуючих ЄЦБ додала до списку «культурні теми», що включають особи або твори великих композиторів, письменників або художників континенту.

Тепер дорадча група запропонує мотиви для обраних тем до кінця 2024 року. Після цього буде оголошено конкурс на розробку дизайну нових банкнот, а потім буде проведено ще кілька опитувань щодо варіантів дизайну. Очікується, що ЄЦБ ухвалить рішення щодо остаточного дизайну та випустить нові банкноти у 2026 році.

Європейська правда За матеріалами:

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