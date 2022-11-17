Через "Банку" в monobank для ЗСУ зібрали 6 мільярдів гривень донатів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Через "Банку" в monobank для ЗСУ зібрали 6 мільярдів гривень донатів

Фондовий ринок
21
З початку великої війни українці через monobank задонатили на ЗСУ 10 мільярдів гривень, з них 6 мільярдів — через сервіс «Банка».
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський під час Київського економічного міжнародного форуму.
Читайте також
«Понад 6 млрд грн вже задонатили українці через цей інструмент. (...) Винятково через „Банку“. Через monobank загалом — 10 млрд», — сказав він.
Читайте також
Віртуальний monobank 2 листопада повідомив про збої в роботі застосунку під час переказу коштів. Цього дня був запущений масштабний збір для потреб ЗСУ від Фонду Сергія Притули.

Підібрати картку в українському банку💳

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.