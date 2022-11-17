Через "Банку" в monobank для ЗСУ зібрали 6 мільярдів гривень донатів — Finance.ua

Через "Банку" в monobank для ЗСУ зібрали 6 мільярдів гривень донатів Сьогодні 14:43 — Фондовий ринок

З початку великої війни українці через monobank задонатили на ЗСУ 10 мільярдів гривень, з них 6 мільярдів — через сервіс «Банка».

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський під час Київського економічного міжнародного форуму.

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«Понад 6 млрд грн вже задонатили українці через цей інструмент. (...) Винятково через „Банку“. Через monobank загалом — 10 млрд», — сказав він.

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Віртуальний monobank 2 листопада повідомив про збої в роботі застосунку під час переказу коштів. Цього дня був запущений масштабний збір для потреб ЗСУ від Фонду Сергія Притули.

Економічна Правда За матеріалами:

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