Перекази в євро на monobank: як отримати кошти на рахунок — Finance.ua

Перекази в євро на monobank: як отримати кошти на рахунок Сьогодні 09:45 — Валюта

monobank є унікальна послуга, яка значно спрощує зовнішньоекономічну діяльність — SEPA-перекази без конвертації у гривню. Вони дають можливість підприємцям швидко та дешево отримувати валюту від своїх європейських контрагентів, а звичайним українцям, що опинилися в ЄС, пересилати її своїм рідним до України.

Як отримати кошти на рахунок в євро

На фоні зростаючого інтересу українських підприємців до європейських ринків все актуальнішим стає питання їх фінансових відносин зі своїми покупцями. З’являються нові контракти, за якими контрагенти мають сплачувати гроші. Крім того, в Європі зараз перебувають понад 4 мільйонів українців, які також підтримують фінансові зв’язки з рідними на батьківщині. Як це робити краще?

Один із очевидних варіантів — міжнародна система платежів SWIFT. До неї підключено понад 11 000 фінансових організацій, вона охоплює дві сотні країн та більшість популярних валют. Відома та надійна система, але зі своїми особливостями.

По-перше, швидкість переказів: вони йдуть від 1 до 3 днів. По-друге, їх вартість. Комісію SWIFT-переказу формує банк-відправник. У середньому вона становить 0,5-1% від суми + $10-20. Втім, варто відзначити, що деякі європейські банки скасували комісію за відправки до України.

Але навіть це не рятує від втрат на стороні інших посередників. Адже іноді буває й так, що гроші йдуть через декілька банків-посередників, які, зі свого боку, також можуть брати комісію. Тоді вартість переказу значно зростає. Вочевидь, через SWIFT вигідно відправляти лише великі суми — від $1000. Інакше витрати будуть невиправдано високими.

Але якщо мова йде про Європу, то є зручніша альтернатива — система платежів SEPA. Це європейський аналог SWIFT, який дешевше та швидше за нього, але обмежений валютою євро. SEPA створена у 2008 році. Зараз система працює в 38 країнах: 27 країн ЄС та їх сусіди, включно зі Швейцарією та Великобританією.

Вона дозволяє надсилати та отримувати кошти з одного банківського рахунку на інший. За допомогою реквізитів SEPA (номер банківського рахунку європейського формату IBAN) можна також відправляти кошти в Україну через такі платіжні сервіси як Wise, TransferGo, Revolut та інші. З 2019 року отримувати SEPA-перекази можуть і клієнти monobank. Як фізичні особи, так і підприємці. Для підприємця це взагалі єдиний банк, де можна отримати SEPA-переказ в євро

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