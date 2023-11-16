Чехія заморозить усі держактиви росії - МЗС країни — Finance.ua
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Чехія заморозить усі держактиви росії - МЗС країни

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Чехія заморозить усі держактиви росії - МЗС країни
Чехія заморозить усі держактиви росії - МЗС країни
Чехія планує заморозити всі державні активи рф на своїй території. Уряд країни в середу підтримав відповідну пропозицію міністра закордонних справ Яна Ліпавського.
Про це Ліпавський повідомив у Twitter (X).
«За моєю пропозицією уряд схвалив заморожування російських державних активів у Чеській Республіці. На цьому комерційна діяльність, яку росія використовує для фінансування вбивств українців, закінчується», — написав голова чеського МЗС.
Він не конкретизував обсягу цих активів і строків втілення рішення.
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Водночас на пресконференції, яку цитує портал Novinky, Ліпавський оголосив про внесення до чеського санкційного списку російського федерального підприємства з управління активами за кордоном управління справами президента рф «Госзагрансобственность».
«Підприємство є юридичною особою, яка фінансує російський режим, який вбиває мирне населення в Україні», — зазначив він.
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Голова МЗС Чехії вказав, що об'єкти нерухомості, пов’язані з «Госзагрансобственностью», розміщені переважно у Празі та Карлових Варах. Фінансові рахунки підприємства будуть заблоковані, а його власність у земельному кадастрі заморожена, аби воно не змогло продати нерухомість.
Нагадаємо, загалом Чехія заморозила підсанкційних активів на суму понад 415 мільйонів євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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