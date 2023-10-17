Чехія збирається позбутися залежності від російської нафти за лічені місяці — Finance.ua

Чехія збирається позбутися залежності від російської нафти за лічені місяці Сьогодні 20:23 — Енергетика

Чехія збирається позбутися залежності від російської нафти за лічені місяці

Чехія позбудеться залежності від російської нафти за лічені місяці, як вона позбулася залежності від російського газу.

Про це заявив сьогодні на конференції SH! FTS прем'єр-міністр країни Петр Фіала, повідомляє České noviny.

«Чехія повинна стати набагато сильнішою державою, коли мова заходить про енергетику, включаючи контроль над ключовою сировиною», — сказав Фіала.

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Він також додав, що подібний розвиток подій очікується і для російського ядерного палива. Уряд країни працює над посиленням ролі держави в енергетиці, яка, за словами чеського прем'єра, є стратегічно важливою галуззю.

Чехія, як вказано, забезпечила собі частку в терміналах скрапленого природного газу (СПГ) і наразі готується до збільшення потужності трансальпійського газопроводу TAL.

Країна також робить наступні кроки в проекті будівництва нових ядерних реакторів: як звичайних, так і малих модульних.

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