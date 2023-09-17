Завдяки українцям у Чехії зросла чисельність населення — Finance.ua

Завдяки українцям у Чехії зросла чисельність населення Сьогодні 06:12

У першому півріччі 2023 р. чисельність населення Чеської Республіки збільшилася на 46 000 до 10,87 млн осіб. Зростання кількості жителів країни було зумовлене міграцією з-за кордону, насамперед із України.

За перші 6 місяців число смертей (56 666) перевищило число народжень (45 180). Поза шлюбом у Чехії народилося 47,7% дітей, трохи менше, ніж роком раніше.

Загалом порівняно з аналогічним періодом 2022 р. кількість народжених дітей та померлих громадян країни знизилася.

Такі дані опублікувало 11 вересня Чеське статистичне управління.

З січня до кінця червня 2023 р. до Чеської Республіки переїхали 79,7 тис. осіб. Виїхали з країни 22,2 тис. мешканців. «В обох міграційних потоках, як і раніше, переважали громадяни України», — повідомляють фахівці.

uamedia За матеріалами:

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