Завдяки українцям у Чехії зросла чисельність населення — Finance.ua
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Завдяки українцям у Чехії зросла чисельність населення

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У першому півріччі 2023 р. чисельність населення Чеської Республіки збільшилася на 46 000 до 10,87 млн осіб. Зростання кількості жителів країни було зумовлене міграцією з-за кордону, насамперед із України.
За перші 6 місяців число смертей (56 666) перевищило число народжень (45 180). Поза шлюбом у Чехії народилося 47,7% дітей, трохи менше, ніж роком раніше.
Загалом порівняно з аналогічним періодом 2022 р. кількість народжених дітей та померлих громадян країни знизилася.
Такі дані опублікувало 11 вересня Чеське статистичне управління.
З січня до кінця червня 2023 р. до Чеської Республіки переїхали 79,7 тис. осіб. Виїхали з країни 22,2 тис. мешканців. «В обох міграційних потоках, як і раніше, переважали громадяни України», — повідомляють фахівці.

Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду

За матеріалами:
uamedia
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