Чехія суттєво збільшила імпорт російської нафти за 2023 рік — Finance.ua
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Чехія суттєво збільшила імпорт російської нафти за 2023 рік

Енергетика
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У Чехії заявили, що частка імпорту російської нафти через нафтопровід «Дружба» досягла піку з 2012 року.
Про це повідомила прес-секретар державної компанії Mero Барбора Пуцова у коментарі для ČTK. За її словами, у першому півріччі 2023 року через згаданий російський нафтопровід країна імпортувала 65% нафти, тоді як аналогічний показник минулого року становив 56%.
ЗМІ зазначають, що відповідна тенденція також спостерігається серед інших країн Європи: нафтопереробні заводи намагаються максимально забезпечити себе ресурсом на тлі побоювань, що з наявністю сировини виникне дефіцит через неможливість транзиту нафти через Україну.
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Як відомо, ЄС у рамках санкцій проти росії оголосив заборону на імпорт російської нафти ще минулого року. Однак тоді Чехія виграла для себе особливі поступки, домовившись про дозвіл на продовження імпорту нафти з рф.
Наразі транзит нафти країну йде двома шляхами: через нафтопровід «Дружба» (з росії через Україну та Словаччину), а також через нафтопровід IKL (Німеччина), який з'єднаний із нафтопроводом TAL (Італія).
ЗМІ зазначають, що за первісною домовленістю дозвіл на імпорт нафти мав діяти до кінця 2024 року. Однак, за словами технічного директора Mero Зденека Дундри, країна купуватиме нафту в росії доти, доки не знайде альтернативу. Для цього державна компанія має намір реалізувати проект TAL-PLUS.
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В рамках нього передбачається розширення пропускної спроможності трубопроводу TAL на початок 2025 року.
За даними ініціативи NO Russian oil, за 2023 рік Чехія закупила нафти у рф на рівні 25 мільярдів крон. З них 7 мільярдів крон було визначено як зайві надходження до бюджету рф.
Також зазначається, що за 2022 рік через нитки «Дружби» та TAL нафтопереробні заводи Чехії отримали 7,4 мільйона тонн нафти. Це на 7% більше, ніж було 2021 року.
Компанія Mero — головний перевізник сирої нафти до Чеської Республіки. Вона є оператором чеської частини нафтопроводу «Дружба» та нафтопроводу IKL (решта належить Італії).
За матеріалами:
УНІАН
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