Нафта дешевшає на тлі підвищення ставок європейськими центробанками — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нафта дешевшає на тлі підвищення ставок європейськими центробанками

Енергетика
21
Ціни на нафту знижуються у п’ятницю, 23 червня, і завершують тиждень зниженням на тлі триваючої жорсткості грошово-кредитної політики світовими центробанками.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє enkorr.
Вартість серпневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $73,42 за барель, що на $0,72 (0,97%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії. У четвер ці контракти здешевшали на $2,98 (3,9%) до $74,14 за барель.
Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилася на $0,73 (1,05%), до $68,78 за барель. Напередодні ці контракти здешевшали на $3,02 (4,2%), до $69,51 за барель.
Банк Англії і норвезький ЦБ напередодні підняли базові ставки на 50 базисних пунктів (б.п.), Швейцарський національний банк — на 25 б.п.
Крім того, голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл дав зрозуміти, що американський ЦБ може підняти ставку ще двічі цього року.
«Світові центробанки продовжують домагатися уповільнення інфляції, навіть якщо вжиті ними для цього заходи штовхають економіку до рецесії, і нафтовий ринок реагує відповідним чином», — зазначає аналітик CMC Markets U.K. Майкл Хьюсон.
Дані Міністерства енергетики США, опубліковані в четвер, показали скорочення комерційних запасів нафти в країні минулого тижня на 3,83 млн барелів — до 463,29 млн барелів. Експерти в середньому прогнозували зниження на 450 тисяч.
Запаси бензину у Штатах минулого тижня зросли на 479 тис. барелів, дистилятів — на 434 тис. барелів.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.