Нафта дешевшає на тлі підвищення ставок європейськими центробанками — Finance.ua

Нафта дешевшає на тлі підвищення ставок європейськими центробанками Сьогодні 20:41 — Енергетика

Ціни на нафту знижуються у п’ятницю, 23 червня, і завершують тиждень зниженням на тлі триваючої жорсткості грошово-кредитної політики світовими центробанками.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє enkorr.

Вартість серпневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $73,42 за барель, що на $0,72 (0,97%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії. У четвер ці контракти здешевшали на $2,98 (3,9%) до $74,14 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилася на $0,73 (1,05%), до $68,78 за барель. Напередодні ці контракти здешевшали на $3,02 (4,2%), до $69,51 за барель.

Банк Англії і норвезький ЦБ напередодні підняли базові ставки на 50 базисних пунктів (б.п.), Швейцарський національний банк — на 25 б.п.

Крім того, голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл дав зрозуміти, що американський ЦБ може підняти ставку ще двічі цього року.

«Світові центробанки продовжують домагатися уповільнення інфляції, навіть якщо вжиті ними для цього заходи штовхають економіку до рецесії, і нафтовий ринок реагує відповідним чином», — зазначає аналітик CMC Markets U.K. Майкл Хьюсон.

Дані Міністерства енергетики США, опубліковані в четвер, показали скорочення комерційних запасів нафти в країні минулого тижня на 3,83 млн барелів — до 463,29 млн барелів. Експерти в середньому прогнозували зниження на 450 тисяч.

Запаси бензину у Штатах минулого тижня зросли на 479 тис. барелів, дистилятів — на 434 тис. барелів.

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