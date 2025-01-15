Чехія після модернізації трубопроводу може повністю відмовитись російської нафти — Finance.ua
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Чехія після модернізації трубопроводу може повністю відмовитись російської нафти

Енергетика
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Чехія після модернізації трубопроводу може повністю відмовитись російської нафти
Чехія після модернізації трубопроводу може повністю відмовитись російської нафти
Чехія після модернізації трубопроводу може повністю відмовитись російської нафти.
Про це повідомляє Reuters.
Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив про завершення модернізації трубопроводу TAL. Тепер нафтопровід може постачати до країни більше нафти і Чехія може відмовитись від постачань з росії.
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Чехія працювала над тим, щоб позбутись залежності від російських нафти і газу, від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого 2022 року.
Раніше Чеська Республіка відмовилась від російського газу. Зараз, коли трубопровід TAL може забезпечити потреби країни у нафті, Чехія може більше не сподіватись на трубопровід «Дружба», який забезпечував половину постачань нафти.
«Це вирішальний момент для Чеської Республіки, тому що росія більше не може шантажувати нас», — сказав Фіала.
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Трансальпійський трубопровід (TAL), який пролягає з Італії через Німеччину перед подачею нафти у з’єднувач, модернізували так, аби збільшити його пропускну здатність удвічі. Відтак тепер лише з одного трубопроводу Чехія отримувати необхідні 8 млн метричних тонн нафти.
Попереду ще випробування та сертифікація трубопроводу, але Фіала запевнив, що вони вже можуть сподіватись на TAL у випадку будь-яких перебоїв постачання нафтопроводом «Дружба», який постачав нафту Чехії 60 років.
Очікується, що збільшення постачання нафти модернізованим TAL розпочнеться у другому кварталі.
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