Чехія після модернізації трубопроводу може повністю відмовитись російської нафти — Finance.ua

Чехія після модернізації трубопроводу може повністю відмовитись російської нафти
Чехія після модернізації трубопроводу може повністю відмовитись російської нафти.
Про це повідомляє Reuters.
Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала повідомив про завершення модернізації трубопроводу TAL. Тепер нафтопровід може постачати до країни більше нафти і Чехія може відмовитись від постачань з росії.
Чехія працювала над тим, щоб позбутись залежності від російських нафти і газу, від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну 24 лютого 2022 року.
Раніше Чеська Республіка відмовилась від російського газу. Зараз, коли трубопровід TAL може забезпечити потреби країни у нафті, Чехія може більше не сподіватись на трубопровід «Дружба», який забезпечував половину постачань нафти.
«Це вирішальний момент для Чеської Республіки, тому що росія більше не може шантажувати нас», — сказав Фіала.
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Трансальпійський трубопровід (TAL), який пролягає з Італії через Німеччину перед подачею нафти у з’єднувач, модернізували так, аби збільшити його пропускну здатність удвічі. Відтак тепер лише з одного трубопроводу Чехія отримувати необхідні 8 млн метричних тонн нафти.
Попереду ще випробування та сертифікація трубопроводу, але Фіала запевнив, що вони вже можуть сподіватись на TAL у випадку будь-яких перебоїв постачання нафтопроводом «Дружба», який постачав нафту Чехії 60 років.
Очікується, що збільшення постачання нафти модернізованим TAL розпочнеться у другому кварталі.
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