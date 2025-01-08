Чехія оголосила дату повної відмови від вугілля та перехід на атомну енергетику — Finance.ua

Чехія оголосила дату повної відмови від вугілля та перехід на атомну енергетику Сьогодні 21:31 — Енергетика

Чехія представила оновлений національний енергетичний план до Європейської комісії, оголосивши амбітну мету — до 2033 року повністю відмовитися від використання вугілля.

Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом».

Згідно з документом, уже до 2030 року частка атомної енергетики має становити 44% у структурі виробництва електроенергії, а після запуску нових реакторів у 2040 році цей показник зросте до 68%. Ядерна енергетика стане основою енергетичного балансу країни.

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Поряд із атомною енергетикою, Чехія активно розвиватиме відновлювальні джерела енергії, а природний газ слугуватиме перехідним джерелом для забезпечення стабільності енергосистеми. Газ доповнить більш варіативну генерацію з відновлювальних джерел завдяки своїй доступності та оперативності.

Енергетична стратегія Чехії демонструє прагнення до зменшення залежності від вуглецевих джерел, що співзвучно з глобальними цілями щодо скорочення викидів. Варто зазначити, що подібні кроки робить і Україна: згідно зі стратегією до 2050 року, українська держава також планує перейти до безвуглецевої енергетики, спираючись на атомну генерацію.

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