Чехія оголосила дату повної відмови від вугілля та перехід на атомну енергетику — Finance.ua
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Чехія оголосила дату повної відмови від вугілля та перехід на атомну енергетику

Енергетика
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Чехія представила оновлений національний енергетичний план до Європейської комісії, оголосивши амбітну мету — до 2033 року повністю відмовитися від використання вугілля.
Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом».
Згідно з документом, уже до 2030 року частка атомної енергетики має становити 44% у структурі виробництва електроенергії, а після запуску нових реакторів у 2040 році цей показник зросте до 68%. Ядерна енергетика стане основою енергетичного балансу країни.
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Поряд із атомною енергетикою, Чехія активно розвиватиме відновлювальні джерела енергії, а природний газ слугуватиме перехідним джерелом для забезпечення стабільності енергосистеми. Газ доповнить більш варіативну генерацію з відновлювальних джерел завдяки своїй доступності та оперативності.
Енергетична стратегія Чехії демонструє прагнення до зменшення залежності від вуглецевих джерел, що співзвучно з глобальними цілями щодо скорочення викидів. Варто зазначити, що подібні кроки робить і Україна: згідно зі стратегією до 2050 року, українська держава також планує перейти до безвуглецевої енергетики, спираючись на атомну генерацію.
За матеріалами:
УНН
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