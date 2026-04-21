Чати замість дзвінків: як українці комунікують із бізнесом

Головна причина звернень у чатах — відстеження замовлення: так відповіли 54% респондентів. Також користувачі залишають відгуки (14%), звертаються по допомогу під час покупки (11%) або отримують інформацію про знижки та акції (11%). Менша частка використовує чати для нагадувань про записи чи відстеження бонусних програм.
Як бізнес використовує месенджери
Компанії також активно інтегрують чати у взаємодію з клієнтами. Найчастіше месенджери використовують для транзакційних повідомлень — це підтвердження замовлень, статус доставки чи інші технічні сповіщення (66%).
Крім того, 60% бізнесів застосовують чати для промо-кампаній, 44% — для запису на послуги та нагадувань. Ще 39% компаній збирають через месенджери відгуки, 38% надають клієнтську підтримку, а понад третина використовує їх для залучення нових клієнтів і рекомендацій товарів.
Раніше ми повідомляли, що популярний месенджер WhatsApp презентував низку нових функцій, спрямованих на полегшення управління бесідами, спрощення переходу між платформами та впровадження штучного інтелекту в редагування фото.