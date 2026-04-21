Чати замість дзвінків: як українці комунікують із бізнесом Сьогодні 05:25

Смартфон в руках

Майже половина українців уже взаємодіє з бізнесом через месенджери, тоді як традиційні канали на кшталт телефонних дзвінків чи електронної пошти поступово відходять на другий план.

Про це свідчать результати опитування користувачів і бізнесу, проведеного Rakuten Viber.

Де і навіщо українці спілкуються з бізнесом

Найпопулярнішим каналом комунікації залишаються месенджери — їх обирають 48% опитаних.

Ще 26% користуються сайтами маркетплейсів або інтернет-магазинів.

Телефонні дзвінки залишаються актуальними для 15%.

SMS і електронна пошта мають значно меншу частку — 6% і 5% відповідно.

Головна причина звернень у чатах — відстеження замовлення: так відповіли 54% респондентів. Також користувачі залишають відгуки (14%), звертаються по допомогу під час покупки (11%) або отримують інформацію про знижки та акції (11%). Менша частка використовує чати для нагадувань про записи чи відстеження бонусних програм.

Як бізнес використовує месенджери

Компанії також активно інтегрують чати у взаємодію з клієнтами. Найчастіше месенджери використовують для транзакційних повідомлень — це підтвердження замовлень, статус доставки чи інші технічні сповіщення (66%).

Крім того, 60% бізнесів застосовують чати для промо-кампаній, 44% — для запису на послуги та нагадувань. Ще 39% компаній збирають через месенджери відгуки, 38% надають клієнтську підтримку, а понад третина використовує їх для залучення нових клієнтів і рекомендацій товарів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.