0 800 307 555
укр
Чати замість дзвінків: як українці комунікують із бізнесом

22
Смартфон в руках
Майже половина українців уже взаємодіє з бізнесом через месенджери, тоді як традиційні канали на кшталт телефонних дзвінків чи електронної пошти поступово відходять на другий план.
Про це свідчать результати опитування користувачів і бізнесу, проведеного Rakuten Viber.

Де і навіщо українці спілкуються з бізнесом

  • Найпопулярнішим каналом комунікації залишаються месенджери — їх обирають 48% опитаних.
  • Ще 26% користуються сайтами маркетплейсів або інтернет-магазинів.
  • Телефонні дзвінки залишаються актуальними для 15%.
  • SMS і електронна пошта мають значно меншу частку — 6% і 5% відповідно.
Головна причина звернень у чатах — відстеження замовлення: так відповіли 54% респондентів. Також користувачі залишають відгуки (14%), звертаються по допомогу під час покупки (11%) або отримують інформацію про знижки та акції (11%). Менша частка використовує чати для нагадувань про записи чи відстеження бонусних програм.

Як бізнес використовує месенджери

Компанії також активно інтегрують чати у взаємодію з клієнтами. Найчастіше месенджери використовують для транзакційних повідомлень — це підтвердження замовлень, статус доставки чи інші технічні сповіщення (66%).
Крім того, 60% бізнесів застосовують чати для промо-кампаній, 44% — для запису на послуги та нагадувань. Ще 39% компаній збирають через месенджери відгуки, 38% надають клієнтську підтримку, а понад третина використовує їх для залучення нових клієнтів і рекомендацій товарів.
Раніше ми повідомляли, що популярний месенджер WhatsApp презентував низку нових функцій, спрямованих на полегшення управління бесідами, спрощення переходу між платформами та впровадження штучного інтелекту в редагування фото.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесЧат бот
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems