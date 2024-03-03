ChatGPT для тварин: розробники працюють над можливістю спілкуватися з домашніми улюбленцями — Finance.ua
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ChatGPT для тварин: розробники працюють над можливістю спілкуватися з домашніми улюбленцями

Технології&Авто
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ChatGPT для тварин: розробники працюють над можливістю спілкуватися з домашніми улюбленцями
ChatGPT для тварин: розробники працюють над можливістю спілкуватися з домашніми улюбленцями, Фото: publish.com.ua
У найближчому майбутньому ми зможемо спілкуватися з домашніми улюбленцями. Це не жарт і зовсім не сюжет нового фільму «Діснея», це нові можливості штучного інтелекту який знаходиться у розробці.
Про це пише Daily Mail.
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Як пише видання, дослідники зі всього світу використовують «цифрову біоакустику» — маленькі, портативні, цифрові диктофони, які записують звуки та поведінку тварин, які занадто тихі або нюансовані для людського вуха.
Ці бази даних використовуватимуть для навчання ШІ, щоб розшифровувати ці мініатюрні комунікації і переводити їх у щось більш зрозуміле для нас, майже як «ChatGPT для тварин».
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Проєкт «Види Землі» було засновано у 2017 році, а прорив очікується протягом найближчих 1−3 років. Одним із експериментів проєктів є створення карти вокального репертуару ворон. Більш того, науковці працюють над створенням нових вокалізацій, зрозумілих птахам — тобто ви зможене спілкуватися з воронами.
У питанні комунікації з тваринами науковці пішли ще далі. Так, наприклад дослідники з Університету Лінкольна використовують ШІ, щоб класифікувати та розуміти вираз обличчя котів. Аналогічно, нова модель ШІ має на меті перекладати вираз обличчя та гавкіт собак.
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При вивченні мови кажанів, дослідники дійшли висновку, що їхня мова набагато складніша, ніж вважалося раніше. Вони мають імена, сперечаються за їжу, а мами-кажани використовують «дитячу мову», коли розмовляють з дітьми.
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