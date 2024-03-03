ChatGPT для тварин: розробники працюють над можливістю спілкуватися з домашніми улюбленцями — Finance.ua

ChatGPT для тварин: розробники працюють над можливістю спілкуватися з домашніми улюбленцями Сьогодні 05:16 — Технології&Авто

ChatGPT для тварин: розробники працюють над можливістю спілкуватися з домашніми улюбленцями, Фото: publish.com.ua

У найближчому майбутньому ми зможемо спілкуватися з домашніми улюбленцями. Це не жарт і зовсім не сюжет нового фільму «Діснея», це нові можливості штучного інтелекту який знаходиться у розробці.

Про це пише Daily Mail.

Як пише видання, дослідники зі всього світу використовують «цифрову біоакустику» — маленькі, портативні, цифрові диктофони, які записують звуки та поведінку тварин, які занадто тихі або нюансовані для людського вуха.

Ці бази даних використовуватимуть для навчання ШІ, щоб розшифровувати ці мініатюрні комунікації і переводити їх у щось більш зрозуміле для нас, майже як «ChatGPT для тварин».

Проєкт «Види Землі» було засновано у 2017 році, а прорив очікується протягом найближчих 1−3 років. Одним із експериментів проєктів є створення карти вокального репертуару ворон. Більш того, науковці працюють над створенням нових вокалізацій, зрозумілих птахам — тобто ви зможене спілкуватися з воронами.

У питанні комунікації з тваринами науковці пішли ще далі. Так, наприклад дослідники з Університету Лінкольна використовують ШІ, щоб класифікувати та розуміти вираз обличчя котів. Аналогічно, нова модель ШІ має на меті перекладати вираз обличчя та гавкіт собак.

При вивченні мови кажанів, дослідники дійшли висновку, що їхня мова набагато складніша, ніж вважалося раніше. Вони мають імена, сперечаються за їжу, а мами-кажани використовують «дитячу мову», коли розмовляють з дітьми.

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