Частка цивільних, які вчаться пілотувати FPV-дрони, меншає — керівник навчального центру
В Дніпрі, Києві та Запоріжжі діють навчальні центри «Сталеві птахи», де цивільні й військові можуть навчитися пілотувати FPV-дрони. Навчання триває протягом двох тижнів та доступне для людей без додаткової підготовки.
Про це в ефірі Громадського радіо розповів керівник Дніпровського навчального центру «Сталеві птахи» Сергій з позивним «Кіт».
У центрі навчають пілотувати FPV-дрони. Навчатися в центрі можуть як військові, так і цивільні, їх не поділяють на окремі групи.
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«Це перевага нашого навчального центру. За рік ми показали крутий приклад того, що коли цивільні потрапляють до нас, спілкуються з військовими, це мотивує їх долучатися до лав ЗСУ».
Сергій говорить, що протягом року «Сталеві птахи» випустили 702 курсанти, серед яких як військові, так і цивільні. З них 62 цивільних долучилися до ЗСУ після проходження курсу.
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За словами керівника центру, навчання триває два тижні. Перший — лекційний, протягом якого люди навчаються на симуляторах, отримують теоретичний матеріал. Другий тиждень цілком проходить на полігоні. Учасники вчаться «літати» з корисним навантаженням, а наприкінці курсу проходять іспит і отримують сертифікати.
«З нашого досвіду, ми вирахували, що людині потрібно 20−30 годин „політати“ на симуляторі, щоб перейти на справжній дрон. Перед тим у нас ще є невеликий етап, коли люди пробують керувати маленькими Whoop дронами», — зазначив він.
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Сергій говорить, що на курс цілком можуть приходити люди, які не мають жодної додаткової підготовки й не вміють керувати іншими видами дронів.
Протягом року роботи кількість охочих навчатися пілотувати дрони є доволі стабільною, але серед них зменшується частка цивільних. Серед людей, які пройшли курс, є і жінки.
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