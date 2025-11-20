0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Частка банків у ВВП України 2%, але вони сплачують третину податків — голова НБУ

299
Частка банків у ВВП України 2%, але вони сплачують третину податків — голова НБУ
Частка банків у ВВП України 2%, але вони сплачують третину податків — голова НБУ
Банки, що працюють в Україні, складають лише 2% ВВП України. При цьому вони сплачують до бюджету третину податків.
Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.
«Навколо банківської системи вже третій рік поспіль відбуваються певні процеси, які, на мою думку, не йдуть нам на користь. Ну, зокрема, ми з вами бачимо ситуацію з втретє виключним оподаткуванням ставкою 50% податку на прибуток», — заявив Пишний.

Вклад банків у ВВП України

За його словами банківська система генерує зараз третину усіх податків і зборів, які збирає український бюджет.
«В 15 разів більше українська банківська система сплачує в бюджет, ніж її частка у ВВП. Ну це, насправді, до певної міри нонсенс: 2% частка у ВВП, а частка сплати в державний бюджет податків і зборів — третина», — заявив Пишний.
Читайте також
Він зазначив, що банківський ринок в Україні є найбільш прозорим, зрозумілим, контрольованим і, до певної міри, зарегульованим сектором української економіки.
«Ми насправді повинні бути дуже свідомі того, наскільки важливою є банківська система, наскільки важлву функцію вона виконує. Коли я чую про те, що треба насправді йти до банків і брати у них гроші і думати про повернення цих грошей в другу чергу, я хотів би, щоб ви пам’ятали, що банки оперують вашими грошима, вашими вкладеннями, вашими депозитами, рахунками ваших підприємств. Через це їхня фінансова стійкість повинна бути такою самою важливою для вас, як для підприємців, коли приймаєте рішення щодо того, чи звертатися до банку за кредитуванням, чи ні. Але банки кредитують», — додав голова НБУ.
Читайте також
Пишний пояснив, що НБУ працював над відновленням кредитування і це вдалося, адже останні два роки гривневе кредитування зростає на понад 30% на рік. За його словами, ці кредити інвестуються в основні виробничі потужності.
Голова НБУ спрогнозував, що парламент ухвалить рішення про стягнення з банків 50% податку на прибуток і внаслідок цього фінансова стабільність не буде підважена, бо банки у гарній формі.
Водночас Пишний зауважив, що непрогнозована податкова політика впливає на привабливість банків, які держава хоче продати, та на рівень кредитування.
За матеріалами:
НВ
Банки УкраїниНБУПодатки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems