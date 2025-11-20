Частка банків у ВВП України 2%, але вони сплачують третину податків — голова НБУ Вчора 08:03

Частка банків у ВВП України 2%, але вони сплачують третину податків — голова НБУ

Банки, що працюють в Україні, складають лише 2% ВВП України. При цьому вони сплачують до бюджету третину податків.

Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

«Навколо банківської системи вже третій рік поспіль відбуваються певні процеси, які, на мою думку, не йдуть нам на користь. Ну, зокрема, ми з вами бачимо ситуацію з втретє виключним оподаткуванням ставкою 50% податку на прибуток», — заявив Пишний.

Вклад банків у ВВП України

За його словами банківська система генерує зараз третину усіх податків і зборів, які збирає український бюджет.

«В 15 разів більше українська банківська система сплачує в бюджет, ніж її частка у ВВП. Ну це, насправді, до певної міри нонсенс: 2% частка у ВВП, а частка сплати в державний бюджет податків і зборів — третина», — заявив Пишний.

Читайте також Комітет Ради підтримав підвищення податку на прибуток для банків до 50% у 2026 році

Він зазначив, що банківський ринок в Україні є найбільш прозорим, зрозумілим, контрольованим і, до певної міри, зарегульованим сектором української економіки.

«Ми насправді повинні бути дуже свідомі того, наскільки важливою є банківська система, наскільки важлву функцію вона виконує. Коли я чую про те, що треба насправді йти до банків і брати у них гроші і думати про повернення цих грошей в другу чергу, я хотів би, щоб ви пам’ятали, що банки оперують вашими грошима, вашими вкладеннями, вашими депозитами, рахунками ваших підприємств. Через це їхня фінансова стійкість повинна бути такою самою важливою для вас, як для підприємців, коли приймаєте рішення щодо того, чи звертатися до банку за кредитуванням, чи ні. Але банки кредитують», — додав голова НБУ.

Читайте також Банкам може знадобитися докапіталізація у разі підвищення податку — НБУ

Пишний пояснив, що НБУ працював над відновленням кредитування і це вдалося, адже останні два роки гривневе кредитування зростає на понад 30% на рік. За його словами, ці кредити інвестуються в основні виробничі потужності.

Голова НБУ спрогнозував, що парламент ухвалить рішення про стягнення з банків 50% податку на прибуток і внаслідок цього фінансова стабільність не буде підважена, бо банки у гарній формі.

Водночас Пишний зауважив, що непрогнозована податкова політика впливає на привабливість банків, які держава хоче продати, та на рівень кредитування.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.