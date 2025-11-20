Чорна п’ятниця в Академії Мінфін: зазирніть у Магічну скриньку та заберіть подарунок
Академія Мінфін запустила розіграш до Чорної п’ятниці — «Магічна скринька». Учасники отримають гарантовані подарунки — промокоди на знижку або можливість безкоштовного навчання на курсах Академії.
Розіграш триватиме з 19 по 30 листопада включно, проте Магічну скриньку кожен учасник може відкрити лише один раз.
Що всередині Скриньки
- Промокод -30% на будь-який курс
- Промокод -40% на будь-який курс
- Промокод -50% на будь-який курс
- Безкоштовний доступ до курсу «Інвестиційний трамплін»
- Будь-який навчальний курс Академії Мінфін безкоштовно
Як взяти участь
- Заповніть коротку форму, введіть свої дані для отримання подарунка.
- Натисніть кнопку «Відкрити скриньку»
- Система випадковим чином обере ваш подарунок і видасть промокод
- Скопіюйте цей промокод і передайте його до відділу турботи Академії в телеграм
Готові перевірити свою удачу? Відчиняйте скриньку та заберіть свій подарунок просто зараз.
🎁 ВІДКРИТИ СКРИНЬКУ
