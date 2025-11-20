Чорна п’ятниця в Академії Мінфін: зазирніть у Магічну скриньку та заберіть подарунок Вчора 10:10

Чорна п’ятниця в Академії Мінфін: зазирніть у Магічну скриньку та заберіть подарунок

Академія Мінфін запустила розіграш до Чорної п’ятниці — «Магічна скринька». Учасники отримають гарантовані подарунки — промокоди на знижку або можливість безкоштовного навчання на курсах Академії.

Розіграш триватиме з 19 по 30 листопада включно, проте Магічну скриньку кожен учасник може відкрити лише один раз.

Що всередині Скриньки

Промокод -30% на будь-який курс

Промокод -40% на будь-який курс

Промокод -50% на будь-який курс

Безкоштовний доступ до курсу «Інвестиційний трамплін»

Будь-який навчальний курс Академії Мінфін безкоштовно

Як взяти участь

Заповніть коротку форму, введіть свої дані для отримання подарунка. Натисніть кнопку «Відкрити скриньку» Система випадковим чином обере ваш подарунок і видасть промокод Скопіюйте цей промокод і передайте його до відділу турботи Академії в телеграм

Готові перевірити свою удачу? Відчиняйте скриньку та заберіть свій подарунок просто зараз.

