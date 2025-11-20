0 800 307 555
укр
Чорна п’ятниця в Академії Мінфін: зазирніть у Магічну скриньку та заберіть подарунок

Академія Мінфін запустила розіграш до Чорної п’ятниці — «Магічна скринька». Учасники отримають гарантовані подарунки — промокоди на знижку або можливість безкоштовного навчання на курсах Академії.
Розіграш триватиме з 19 по 30 листопада включно, проте Магічну скриньку кожен учасник може відкрити лише один раз.

Що всередині Скриньки

  • Промокод -30% на будь-який курс
  • Промокод -40% на будь-який курс
  • Промокод -50% на будь-який курс
  • Безкоштовний доступ до курсу «Інвестиційний трамплін»
  • Будь-який навчальний курс Академії Мінфін безкоштовно

Як взяти участь

  1. Заповніть коротку форму, введіть свої дані для отримання подарунка.
  2. Натисніть кнопку «Відкрити скриньку»
  3. Система випадковим чином обере ваш подарунок і видасть промокод
  4. Скопіюйте цей промокод і передайте його до відділу турботи Академії в телеграм
Готові перевірити свою удачу? Відчиняйте скриньку та заберіть свій подарунок просто зараз.

🎁 ВІДКРИТИ СКРИНЬКУ

За матеріалами:
Finance.ua
Розраховуйте на
