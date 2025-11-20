0 800 307 555
У Вашингтоні стартували акції за імпічмент Трампа

У Вашингтоні стартували масштабні протести під назвою «Усунення режиму», під час яких тисячі американців вимагають імпічменту та усунення президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аxios.
Подія стала черговим проявом громадського невдоволення в рік, який у США вже назвали рекордним за кількістю демонстрацій.
Акція у Вашингтоні проходить на тлі масштабних протестних рухів по всій країні. Лише минулого місяця понад 7 мільйонів американців взяли участь у маршах «Без королів» після історично довгого припинення роботи уряду. Організатори нової акції наголошують, що протест у столиці має особливе значення, адже «відбувається під вікнами президента».
Протести тривали кілька днів і включали різні формати — від мітингів до музичних виступів та політичного стендапу.
У програмі:
  • Четвер: стартовий мітинг, після якого активісти вирушили на «рекордне лобіювання імпічменту». До маршу приєднався член Палати представників Ел Ґрін, відомий своєю критикою Трампа.
  • П’ятниця: тренінги для лобістів, мітинг ветеранів та комедійний вечір зі стендапом.
  • Субота: основний мітинг біля Меморіалу Лінкольна з виступами гуртів Dropkick Murphys та Earth to Eve. Увечері пройшов благодійний концерт за участі кількох музичних колективів.
Організатори заявили, що протест має політичну мету, а не розважальний характер:"Ми розважимося, але це не заради розваги. Ми хочемо змінити траєкторію подій у країні. Нас має бути стільки, щоб нас неможливо було ігнорувати".
Очікувану кількість учасників протесту організатори не розкривають. Білий дім також не надав коментарів.
«Усунення режиму» координує широка коаліція з майже 20 організацій, серед яких 50501, Citizens' Impeachment, Gaslit Nation, Flare та Remember Your Oath.
У заяві коаліції йдеться: «Пом'якшення саботажу американської демократії недостатньо. Наше завдання — підняти вимогу усунення з посади на новий рівень і посилити тиск на законодавців».
Організації наголошують, що імпічмент Трампа є, на їхню думку, «конституційним імперативом», і закликають американців активізуватися, щоб примусити владу діяти.
За матеріалами:
Finance.ua
Також за темою
