Чернишов вийде із СІЗО: вже внесли багатомільйонну заставу
За колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова 19 листопада вже внесли 51 мільйон гривень застави, він має вийти з СІЗО найближчим часом.
Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Зазначається, що заставу внесли дві фізичні особи — по 30 млн гривень та 21 600 млн відповідно, і вже ввечері 19 листопада він зможе бути звільнений з-під варти.
Напередодні Вищий антикорупційний суд відправив фігуранта справи «Мідас», колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова під варту на 60 днів з можливістю внесення застави у понад 51 мільйон гривень. Зазначалося, що в разі внесення застави на Чернишова буде покладено низку зобов’язань, зокрема носіння електронного браслета.
Чернишов у своєму виступі запевняв, що не має нічого спільного з особою на псевдо «Че Гевара», яка фігурувала на плівках НАБУ.
Спеціальна антикоруаційна прокуратура (САП) підозрює Олексія Чернишова у незаконному збагачені та недостовірному декларуванні доходів. За версією слідства, Чернишов та його дружина в інтересах колишнього урядовця отримали від фігурантів схеми розкрадання коштів «Енергоатому» 55 мільйонів гривень кількома траншами.
