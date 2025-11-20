0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чернишов вийде із СІЗО: вже внесли багатомільйонну заставу

221
За колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова 19 листопада вже внесли 51 мільйон гривень застави, він має вийти з СІЗО найближчим часом.
Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Зазначається, що заставу внесли дві фізичні особи — по 30 млн гривень та 21 600 млн відповідно, і вже ввечері 19 листопада він зможе бути звільнений з-під варти.
Напередодні Вищий антикорупційний суд відправив фігуранта справи «Мідас», колишнього віцепрем’єр-міністра Олексія Чернишова під варту на 60 днів з можливістю внесення застави у понад 51 мільйон гривень. Зазначалося, що в разі внесення застави на Чернишова буде покладено низку зобов’язань, зокрема носіння електронного браслета.
Чернишов у своєму виступі запевняв, що не має нічого спільного з особою на псевдо «Че Гевара», яка фігурувала на плівках НАБУ.
Спеціальна антикоруаційна прокуратура (САП) підозрює Олексія Чернишова у незаконному збагачені та недостовірному декларуванні доходів. За версією слідства, Чернишов та його дружина в інтересах колишнього урядовця отримали від фігурантів схеми розкрадання коштів «Енергоатому» 55 мільйонів гривень кількома траншами.
За матеріалами:
Радіо Свобода
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems