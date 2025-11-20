Пишний прогнозує інфляцію менше 10% до кінця року та можливе зниження ставки в січні Вчора 09:33

Пишний прогнозує інфляцію менше 10% до кінця року та можливе зниження ставки в січні

До кінця року інфляція в Україні може знизитися до менше ніж 10%. Якщо базовий сценарій залишиться незмінним, то Національний банк України розгляне можливість пом’якшення монетарної політики у січні.

Про це під час заходу NV «Діалоги з NV». Бізнес та інвестиції заявив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Який показник вплине на рішення щодо облікової ставки

Відповідаючи на запитання про макроекономічний показник, що стане підставою для зниження облікової ставки, яка зараз становить 15,5%, Пишний пояснив, що головним завданням НБУ є забезпечення цінової стабільності.

За його словами, регулятор працює в режимі гнучкого інфляційного таргетування, орієнтуючись на досягнення інфляційної цілі 5% у горизонті політики, який триває до 2026 року.

Пишний нагадав, що протягом 2024 року інфляція була високою. У травні вона досягла 16%, що становило ризик для макрофінансової стабільності.

Чому важлива макрофінансова стабільність

Голова НБУ зазначив, що макрофінансова стабільність є основою, на якій будується бізнес-середовище. Без неї не буде інвестицій, розвитку та розуміння подальшого економічного руху.

Читайте також У жовтні інфляція сповільнилася до найнижчого рівня від початку року

«Для нас було головною ціллю зробити так, щоб відбувся інфляційний злам і інфляція почала прямувати до стійкого зниження. Чотири місяці поспіль ми фіксуємо, що інфляція знижується. З 16 до 10,9%. На кінець року Національний банк планує, що інфляція сягне вже однознакових показників. Але ми в той же час бачимо і проінфляційні ризики, і ці проінфляційні ризики для нас сигналізують, що небезпека не минула, і ми повинні бути дуже стійкими в своєму переконанні, що настав час для того, щоб пом’якшити монетарну політику», — заявив Пишний.

Коли можливе зниження облікової ставки

Відповідаючи на уточнювальне запитання про плани щодо облікової ставки, Пишний нагадав свою заяву після попереднього засідання монетарного комітету. Він повідомив, що цикл пом’якшення монетарної політики запланований на січень, якщо базовий сценарій не зміниться.

НВ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.