Центробанк рф на тлі стрімкого обвалу рубля припинив купівлю валюти — Finance.ua

Центробанк рф на тлі стрімкого обвалу рубля припинив купівлю валюти Сьогодні 11:31 — Світ

Центробанк рф на тлі стрімкого обвалу рубля припинив купівлю валюти

Центральний банк росії на тлі стрімкого здешевлення рубля припинить купівлю іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку.

Про це йдеться на сайті Центробанку рф.

Обмеження діятиме з 28 листопада до кінця цього року. Водночас продаж іноземної валюти Центробанк росії продовжить.

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Рішення Центробанку з’явилося у той момент, коли курс російської валюти на міжнародних майданчиках сягнув позначки 113 рублів за долар та 120 — за євро.

На Московській біржі доларом та євро не торгують ще від червня цього року, після того, як проти біржі та її інфраструктури запровадили санкції. Валютні інтервенції у росії здійснюються з використанням китайських юанів, пояснює Reuters.

У середу, 27 листопада, рубль коштував 15 юанів, що також є найнижчим рівнем з березня 2022 року. Центробанк рф заявив, що продовжить продаж власних юанів на суму, еквівалентну 8,4 мільярда рублів на день.

Як пояснив Дмитро П’янов, заступник генерального директора другого за величиною банку росії «ВТБ», причиною різкого падіння рубля могли стати санкції, накладені США на «Газпромбанк», який займається торгівлею енергоносіями.

«Я припускаю, що санкції проти „Газпромбанку“ мали значний вплив, оскільки він перестав бути каналом постачання валюти на Московську біржу», — зазначив П’янов.

За словами аналітиків російського банку «Промсвязьбанк», рішення Центробанку «помірно підтримає рубль, але цього буде недостатньо, щоб повернути обмінний курс до рівнів минулого тижня».

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Міністр економіки рф Максим Решетников заявив, що волатильність рубля спричинена зміцненням долара та занепокоєнням ринку після останніх санкцій, а не результатом фундаментальних факторів.

Він прогнозує, що незабаром курс стабілізується, і стверджує, що 82% російського експорту та 78% імпорту оплачується в рублях і «дружніх» валютах незахідних країн.

hromadske За матеріалами:

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