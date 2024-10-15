російська влада змирилася з падінням рубля до 100 за долар, — Bloomberg Сьогодні 13:12 — Валюта

Російський рубль падає до позначки 100 за долар. Але цього разу влада, схоже, змирилася з тим, що дозволить йому досягти рівня, який раніше викликав жорстку політичну реакцію.

Про це повідомляє Bloomberg

Як зазначає агентство, ослаблення рубля зараз не викликає занепокоєння, і це піде на користь державному бюджету на фоні планів збільшення видатків наступного року, сказали два анонімні джерела, поінформовані про ситуацію. Чиновники готові дозволити рублю досягти 100 доларів за долар, сказали вони.

Банк росії покладався на міжбанківські операції для розрахунку курсу рубля з того часу, як Московська біржа зупинила торги доларом і євро після того, як США ввели санкції проти цієї групи в червні. Каральні заходи посилили дефіцит іноземної валюти, і дані центрального банку показують, що рубль зараз приблизно на 9% слабший. Крайній термін для компаній, які бажають вийти з операцій на біржі, минув 12 жовтня.

«У нинішній ситуації 100 рублів за долар — це не так і страшно, хоча і має певний інфляційний ефект», — вважає колишній високопосадовець Банку росії Олег В’югін.

Рубль також знизився за той же період стосовно китайського юаня, який став головною альтернативою тому, що Кремль вважає «токсичними» валютами з того часу, як вторгнення президента володимира путіна в Україну в 2022 році викликало масштабні санкції з боку США та їхніх союзників. російська валюта впала на 11% до юаня на Московській біржі до 13,26, найнижчого рівня з травня.

Торік карбованець двічі пробивався вище 100 за долар. Центральний банк відреагував підвищенням ключової процентної ставки на 350 базисних пунктів на позачерговому засіданні у серпні минулого року. Потім у жовтні уряд ввів жорсткіший контроль за рухом капіталу, вимагаючи від 43 груп експортерів репатріювати 80% своїх валютних доходів і продати майже всі за рублі на внутрішньому ринку.

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