рубль впав до мінімуму з початку війни — Finance.ua

рубль впав до мінімуму з початку війни Сьогодні 13:34 — Валюта

рубль впав до мінімуму з початку війни

Курс російського рубля до долара США вчора впав на російському ринку до 105,2 руб./$, а сьогодні зранку торги відрились на позначці 108,7 руб./$. Американська валюта досягла такого рівня в рф вперше з 2022 року.

Протягом вчорашнього дня курс падав до 107,75 руб./$, але сьогодні зранку легко перевищив цей рівень.

Євро коштував в кінці дня 110,6 рубля, а китайський юань — 14,5 рубля.

російський центробанк встановив у вівторок офіційний курс долара понад 103 рублів вперше з березня 2022 року.

Минулого тижня мінфін США ввів санкції проти Газпромбанку та ще десятка банків рф. Після цього іноземні банки припинили обслуговувати карти китайської платіжної системи UnionPay, емітовані російським Газпромбанком.

Зростання долара викликано побоюванням, що потік доларової експортної виручки від експорту енергоресурсів рф скоротиться, оскільки Газпромбанк не зможе обслуговувати ці платежі.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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