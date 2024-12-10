Цьогорічні електронні договори про добровільну сплату страхових внесків діятимуть у 2025 році — Finance.ua

Цьогорічні електронні договори про добровільну сплату страхових внесків діятимуть у 2025 році Вчора 11:15 — Казна та Політика

Цьогорічні електронні договори про добровільну сплату страхових внесків діятимуть у 2025 році

Дію електронних договорів про добровільну сплату страхових внесків до системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, укладених у 2024 році, буде продовжено на наступний рік.

Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду України.

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«Громадянам, які планують у 2025 році продовжувати сплату добровільних внесків до системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за спрощеним механізмом, через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, не обов’язково укладати нові договори про добровільну сплату страхових внесків», — йдеться в повідомленні.

Дію укладених раніше договорів буде пролонговано до 31 грудня 2025 року.

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Періодичність і розмір сплати добровільних внесків людина визначає самостійно, виходячи із побажань та фінансових можливостей.

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України.

Сплачувати внески можна як за себе, так і на користь третіх осіб.

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