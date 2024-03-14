Цього року на соцвиплати спрямували на мільярд менше, ніж торік — Finance.ua

Цього року на соцвиплати спрямували на мільярд менше, ніж торік
У січні-лютому 2024 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 75,3 млрд грн, зокрема у лютому — 38,2 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Нагадаємо, січні-лютому 2023 року було виділено 76,5 млрд грн (на 1,2 мільярда гривень більше).
«Цього року соціальні видатки є другими за величиною видатками після безпеки і оборони. Так, збільшено програму підтримки малозабезпечених родин, майже удвічі збільшено виплати на соцзахист осіб з інвалідністю, продовжуємо допомагати внутрішньо-переміщеним особам», — прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
Цього року кошти було спрямовано:
- 42,5 млрд грн з початку року, із них у лютому 21,5 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;
- 17,09 млрд грн, із них у лютому 8,6 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;
- 2,2 млрд грн, із них у лютому 1,2 млрд грн — на підтримку малозабезпечених сімей;
- 9,4 млрд грн, із них у лютому 4,8 млрд грн — надання пільг і житлових субсидій громадянам;
- 3,8 млрд грн, із них у лютому 1,9 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім'ї;
- 0,3 млрд грн, із них у лютому 0,25 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю.
Нагадаємо, влада обіцяє зберегти всі соціальні виплати у разі, якщо ситуація з допомогою від Сполучених Штатів буде критичною. Планують скоротити фінансування за іншими напрямами.
Нагадаємо, голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що Україна розраховує, що ритмічність зовнішнього фінансування буде відновлена найближчими місяцями, водночас опрацьовує різні сценарії, щоб зберегти макрофінансову стійкість за будь-яких умов.
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