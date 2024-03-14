Цього року на соцвиплати спрямували на мільярд менше, ніж торік — Finance.ua

Цього року на соцвиплати спрямували на мільярд менше, ніж торік Сьогодні 16:30 — Казна та Політика

У січні-лютому 2024 року із держбюджету на соцвиплати було спрямовано 75,3 млрд грн, зокрема у лютому — 38,2 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Нагадаємо, січні-лютому 2023 року було виділено 76,5 млрд грн (на 1,2 мільярда гривень більше).

«Цього року соціальні видатки є другими за величиною видатками після безпеки і оборони. Так, збільшено програму підтримки малозабезпечених родин, майже удвічі збільшено виплати на соцзахист осіб з інвалідністю, продовжуємо допомагати внутрішньо-переміщеним особам», — прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Цього року кошти було спрямовано:

42,5 млрд грн з початку року, із них у лютому 21,5 млрд грн — на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду;

17,09 млрд грн, із них у лютому 8,6 млрд грн — на соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини;

2,2 млрд грн, із них у лютому 1,2 млрд грн — на підтримку малозабезпечених сімей;

9,4 млрд грн, із них у лютому 4,8 млрд грн — надання пільг і житлових субсидій громадянам;

3,8 млрд грн, із них у лютому 1,9 млрд грн — на соціальний захист дітей та сім'ї;

0,3 млрд грн, із них у лютому 0,25 млрд грн — на соціальний захист осіб з інвалідністю.

Інфографіка: Мінфін

Нагадаємо, влада обіцяє зберегти всі соціальні виплати у разі, якщо ситуація з допомогою від Сполучених Штатів буде критичною. Планують скоротити фінансування за іншими напрямами.

Нагадаємо, голова Національного банку Андрій Пишний заявив , що Україна розраховує, що ритмічність зовнішнього фінансування буде відновлена найближчими місяцями, водночас опрацьовує різні сценарії, щоб зберегти макрофінансову стійкість за будь-яких умов.

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