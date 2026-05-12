Бум штучного інтелекту підвищує попит на робітничі спеціальності Вчора 16:57 — Технології&Авто

Стрімкий розвиток штучного інтелекту створює нові можливості не лише для програмістів та інженерів. За словами генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, одними з найбільш затребуваних і високооплачуваних професій найближчих років можуть стати електрики, сантехніки, зварювальники та будівельники.

Виступаючи перед випускниками Університету Карнегі-Меллона, Хуанг заявив, що бум штучного інтелекту запускає масштабне будівництво дата-центрів, заводів із виробництва чипів та іншої інфраструктури, а отже потребує великої кількості кваліфікованих робітників. За його словами, ринок праці в епоху ШІ виходить далеко за межі програмування та інженерії.

ШІ запускає нову індустріальну хвилю

«Штучний інтелект дає Америці можливість знову будувати. Електрики, сантехніки, монтажники, техніки та будівельники — це ваш час», — сказав Хуанг.

За його словами, ШІ створює не лише нову галузь обчислень, а й фактично започатковує нову індустріальну епоху.

Інвестиції в цю сферу вже сягають сотень мільярдів доларів. Очікується, що лише найбільші технологічні компанії США цього року витратять близько $700 млрд на дата-центри та інфраструктуру для навчання і роботи моделей штучного інтелекту.

Попит на робітничі професії стрімко зростає

За даними кадрової компанії Randstad, за останні три роки попит на кваліфіковані робітничі спеціальності зріс на 27%.

Зокрема:

попит на будівельників зріс на 30%;

на зварювальників — на 25%;

на електриків — на 18%.

Водночас роботодавцям дедалі складніше знайти молодих працівників, які могли б замінити досвідчених фахівців, що виходять на пенсію.

Дефіцит кадрів може підвищити зарплати

У галузі ШІ дедалі частіше говорять про те, що обмеженням для подальшого розвитку стає не лише нестача чипів та обчислювальних потужностей, а й дефіцит працівників, здатних будувати необхідну інфраструктуру.

Ця проблема стосується не лише технологічного сектору. Глава Ford Джим Фарлі раніше зазначав, що в США бракує фахівців робітничих професій, які могли б підтримати розвиток дата-центрів та повернення виробництва до країни.

На тлі такого дефіциту працівники робітничих спеціальностей можуть отримати вигоду. Дженсен Хуанг раніше припускав, що їхні зарплати можуть сягати шестизначних сум у доларах навіть на початку кар’єри.

Втім ці перспективи значною мірою залежать від подальшого розвитку ринку ШІ. Крім того, працівники, задіяні у будівництві дата-центрів, не мають гарантій постійної зайнятості після завершення конкретних проєктів. Попри високий попит, темпи будівництва дата-центрів у США торік уперше з 2020 року сповільнилися через затримки з дозволами, зонуванням та підключенням до електромереж.

Однак дедалі більше молодих людей, розчарованих традиційною вищою освітою або прагнучи обрати професію, менш вразливу до автоматизації, починають розглядати робітничі спеціальності як перспективний кар’єрний шлях.

