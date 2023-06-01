Будівництво метро у Києві: що розповіли у владі столиці — Finance.ua

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Будівництво метро у Києві: що розповіли у владі столиці

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Будівництво метро у Києві: що розповіли у владі столиці
Будівництво метро у Києві: що розповіли у владі столиці
У Києві відновлюють будівництво метро на Виноградар та на Троєщину. Про це розповів секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.
«Поступово будівництво метро на Виноградар відновлюється. Що стосується метро на Троєщину, я б сказав, що будівництво метро — це купа інфраструктурної роботи. Метро на Троєщину будується одночасно с Подільсько-Воскресенським мостовим переходом», — зазначив Бондаренко.
За його словами, в проєкті будівництва Подільського мосту чітко передбачено відповідні тунелі та технічні приміщення для метрополітену.
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«Якщо Подільський мостовий перехід до кінця цього року поїде хоча б в технологічному режимі — буде досягнута одна з амбітних завдань… Автомобільна частина може поїхати. Ми чули багато дат. Зараз іде війна. Планувати дуже і дуже важко, але я сподіваюсь, що до кінця року може поїхати автомобільна частина», — заявив секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко уточнив, коли кияни дочекаються відкриття обіцяних станцій метро на Виноградар. Відповідний договір на будівництво уклали ще у 2018 році. Чиновник повідомив, що будівельні роботи вже відновлено, та спрогнозував, що метро на Виноградар, ймовірно, вдасться відкрити у 2024 році.
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