Київрада перейменувала станції метро «Площа Льва Толстого» та «Дружби народів» (повний список перейменувань за районами) — Finance.ua

Київрада перейменувала станції метро «Площа Льва Толстого» та «Дружби народів» (повний список перейменувань за районами) Сьогодні 17:12

Київрада перейменувала станції метро «Площа Льва Толстого» та «Дружби народів» (повний список перейменувань за районами)

У столиці станцію метро «Площа Льва Толстого» перейменовано на «Площу Українських Героїв».

Таке рішення було прийнято 18 травня на пленарному засіданні ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання 72 депутатами.

Як зазначила депутатка Київської міської ради, ініціаторка перейменування Олеся Пинзеник, це питання об'єднало сесійну залу, і станція метро «Площа Украінських Героїв» з’явилась у самісінькому серці столиці.

«Так вирішили тисячі киян, які віддали свої голоси шляхом рейтингового електронного голосування у додатку „Київ Цифровий“. Назву Площа Українських Героїв запропоновано на честь усіх захисників нашої країни, які боролись та продовжують боротись за рідну землю протягом не одного століття. Нині, як і сотні років тому, українці гинуть, виборюючи право бути вільними. Ми не тільки пам’ятаємо кожного, хто поліг за нашу землю та Батьківщину, але і хочемо їх вшанувати в серці нашої столиці», — наголосила Олеся Пинзеник.

Депутатка додала, що це буде дуже символічно, коли на синій лінії метро наступною після станції «Майдан Незалежності» буде станція «Площа Українських Героїв».

Довідка Finance.ua

У столиці перейменували ще 26 міських об'єктів, назви яких пов’язані з росією та її сателітами.

Такі рішення щодо перейменувань були прийняті 18 травня, на пленарному засіданні ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання більшістю депутатів.

У столиці перейменовано низку міських об'єктів.

Станції Київського метрополітену:

станція «Дружби народів» — станція «Звіринецька»;

станція «Площа Льва Толстого» — станція «Площа Українських Героїв»;

проєктна станція «Проспект Правди» — станція «Варшавська».

Голосіївський район: вулиця Генерала Матикіна — вулиця Конча-Заспинська;вулиця Юрія Смолича — вулиця Докії Гуменної;провулок Ржевський — провулок Станіслава Лема;вулиця Володі Дубініна — вулиця Рея Бредбері;провулок Левітана — провулок Миколи Бурачека; вулицю Пролетарська — вулиця Наталії Лотоцької;провулок Пролетарський -к Наталії Лотоцької; вулиця Марії Боровиченко — вулиця Віри Ґедройць.

Святошинський район: провулок Кулібіна — провулок Антоніни Смереки; вулиця Ріхарда Зорге — вулиця Василя Єрошенка; провулок Червонозаводський — провулок Анатолія Базилевича.

Дніпровський район: вулиця Академіка Бутлерова — вулиця Роберта Лісовського;вулиця Станюковича — вулиця Любові Малої.

Деснянський район: вулиця Червоноткацька — вулиця Вінстона Черчилля; вулиця Некрасова — вулиця Зінаїди Тулуб;вулиця Матросова — вулиця Опанаса Заливахи.

Шевченківський район: провулок Орловського — провулок Джорджа Орвелла.

Дарницький район: вулиця Чкалова — вулиця Сергія Світославського; провулок Лермонтова — провулок Дмитра Цвітковського; провулок Волго-Донський — провулок Надії Світличної; провулок Суворова — провулок Ніни Строкатої.

Солом’янський район: вулиця Олександра Пироговського — вулиця Григорія Кочура.

Печерський район: Петрівська алея — алея Магдебурзького права.

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