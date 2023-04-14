Будівництво відновлено: Кличко уточнив, коли з'явиться метро на Виноградар — Finance.ua

Будівництво відновлено: Кличко уточнив, коли з'явиться метро на Виноградар Вчора 12:04 — Валюта

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, коли кияни дочекаються відкриття обіцяних станцій метро на Виноградар. Відповідний договір на будівництво уклали ще у 2018 році

Чиновник в ефірі телеканалу «Київ» повідомив, що будівельні роботи вже відновлено? та спрогнозував, що метро на Виноградар, ймовірно, вдасться відкрити у 2024 році.

«Хочу вибачитися перед киянами, планувалося це зробити ще минулого року, але з початку військових дій ми зупинили будівництво й воно було закрито, по-перше, через об’єктивну ситуацію коли з міста виїхало велика частина наших мешканців. Велика частина працівників й підприємств, які були залучені до робіт, виїхало за кордон, третина пішла в лави ЗСУ. В цьому році ми зараз відновили будівництво знову, від питання будівництва метро ми не відмовляємося. Будівництво набирає обертів для того, щоб на наступний рік метро на Виноградар відкрити», — заявив він.

Киянам обіцяли відкрити метро на Виноградар у 2023 році

Нагадаємо, що у 2018 році Київський метрополітен уклав договір на будівництво метро на Виноградар за підсумками відповідного тендеру. Тоді конкурс виграв ПАТ «Київметробуд». Зазначалося, що в рамках проекту побудують одразу дві станції «Мостицька» та «Проспект Правди» загальною вартістю у 5 млрд 993 млн грн.

В документі йшлося, що метро на Виноградар відкриють протягом 3 років — на 2021 рік анонсували завершення будівництва. Однак вже у вересні 2021 року сторони внесли зміни у договір й перенесли здачу проекту на 2023 рік. Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України це питання зайшло в глухий кут.

УНІАН За матеріалами:

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