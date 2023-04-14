Будівництво відновлено: Кличко уточнив, коли з'явиться метро на Виноградар — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Будівництво відновлено: Кличко уточнив, коли з'явиться метро на Виноградар

Валюта
3995
Мер Києва Віталій Кличко уточнив, коли кияни дочекаються відкриття обіцяних станцій метро на Виноградар. Відповідний договір на будівництво уклали ще у 2018 році.
Чиновник в ефірі телеканалу «Київ» повідомив, що будівельні роботи вже відновлено? та спрогнозував, що метро на Виноградар, ймовірно, вдасться відкрити у 2024 році.
«Хочу вибачитися перед киянами, планувалося це зробити ще минулого року, але з початку військових дій ми зупинили будівництво й воно було закрито, по-перше, через об’єктивну ситуацію коли з міста виїхало велика частина наших мешканців. Велика частина працівників й підприємств, які були залучені до робіт, виїхало за кордон, третина пішла в лави ЗСУ. В цьому році ми зараз відновили будівництво знову, від питання будівництва метро ми не відмовляємося. Будівництво набирає обертів для того, щоб на наступний рік метро на Виноградар відкрити», — заявив він.

Киянам обіцяли відкрити метро на Виноградар у 2023 році

Нагадаємо, що у 2018 році Київський метрополітен уклав договір на будівництво метро на Виноградар за підсумками відповідного тендеру. Тоді конкурс виграв ПАТ «Київметробуд». Зазначалося, що в рамках проекту побудують одразу дві станції «Мостицька» та «Проспект Правди» загальною вартістю у 5 млрд 993 млн грн.
В документі йшлося, що метро на Виноградар відкриють протягом 3 років — на 2021 рік анонсували завершення будівництва. Однак вже у вересні 2021 року сторони внесли зміни у договір й перенесли здачу проекту на 2023 рік. Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України це питання зайшло в глухий кут.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.