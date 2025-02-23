Будівельна криза в Європі: темпи зведення житла найнижчі за десятиліття — Finance.ua

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Будівельна криза в Європі: темпи зведення житла найнижчі за десятиліття

Нерухомість
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Будівельна криза в Європі: темпи зведення житла найнижчі за десятиліття
Будівельна криза в Європі: темпи зведення житла найнижчі за десятиліття
Обсяги будівництва житла в Європі досягли найнижчого рівня з 2015 року. Попри зростаючу потребу у доступному житлі, галузь стикається з низкою проблем: високі витрати на будівництво, економічна нестабільність, скорочення державного фінансування та дефіцит робочої сили стримують відновлення ринку.
Про це йдеться у дослідженні Euroconstruct.
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Зазначається, що у 2025 році в регіоні буде зведено лише 1,5 мільйона нових житлових одиниць, що на 5,5% менше, ніж у попередньому році.
Експерти наголошують, що найбільший негативний вплив на галузь мають такі фактори:
  • зростання вартості будівництва. Високі ціни на матеріали, енергоносії та оплату праці змушують девелоперів скорочувати нові проєкти;
  • економічне уповільнення. Низьке зростання ВВП у більшості європейських країн обмежує можливості фінансування будівельних програм;
  • дефіцит робочої сили. Брак кваліфікованих будівельників ускладнює реалізацію навіть затверджених проєктів;
  • зниження державних інвестицій. Уряди багатьох країн скорочують підтримку будівництва через бюджетні обмеження.

Країни з найбільшими втратами

Одним із найбільш постраждалих ринків стала Німеччина, де очікується падіння будівництва на 18% у 2025 році.
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«Високі витрати гальмують відновлення ринку, хоча попит на житло залишається високим», — зазначає експерт Інституту економічних досліджень Ifo Людвіг Дорффмайстер.
Австрія також демонструє негативну динаміку: у 2026 році обсяги будівництва тут скоротяться на 9%.
У Франції та Італії очікується зниження на 3%, що свідчить про загальний спад у більшості великих економік ЄС.

Де очікується зростання

Попри загальне уповільнення, деякі європейські країни демонструють позитивні тенденції. У 2025 році у Швеції очікується зростання будівництва на 12%, а в Польщі — на 10%.
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Ще більш оптимістичні прогнози для Данії, Фінляндії та Норвегії, де у 2026 році передбачається збільшення будівельної активності на 28%, 23% та 13% відповідно.
Справжній будівельний бум прогнозують в Іспанії — у 2027 році кількість завершених об’єктів зросте на 49% у порівнянні з 2023 роком.
Великобританія також демонструє стабільне зростання, яке досягне 12% у наступні два роки.
Для вирішення проблеми експерти радять вжити ряд заходів, зокрема:
  • стимулювання економічного зростання для збільшення інвестицій у будівельний сектор;
  • зменшення витрат на будівництво шляхом використання нових технологій та матеріалів;
  • підвищення кваліфікації працівників будівельної галузі для вирішення проблеми нестачі робочої сили;
  • спрощення процедур отримання дозволів на будівництво для прискорення реалізації проектів.

Коли чекати на покращення на будівельному ринку Європи

Попри складну ситуацію, аналітики очікують відновлення європейського ринку житла у 2025 році.
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Зростання кількості завершених квартир прогнозується на рівні 3%, що свідчить про поступове повернення до активного будівництва.
Головними умовами для відновлення стануть зниження вартості будівельних матеріалів, державні програми підтримки та покращення економічної ситуації в регіоні.
Однак, поки що Європа стикається з серйозними викликами, які можуть продовжити період низької активності на ринку нерухомості.

Довідка Finance.ua:

  • як повідомили в Державній службі статистики, індекс цін на житло в Україні за підсумками 2024 року сягнув 112,7%. У 2023 році становив 114,5%, у 2022-му році — 113%;
  • в Україні ринок житла переживає надскладні часи: більше житла будується на Західній Україні, а десь — все завмерло. Загалом по країні темпи будівництва житла суттєво просіли порівняно з часами до вторгнення.

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За матеріалами:
Novyny.live
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