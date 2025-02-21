В Україні розпочали інвентаризацію житла для потреб переселенців — Finance.ua

В Україні розпочали інвентаризацію житла для потреб переселенців Сьогодні 09:17 — Нерухомість

В Україні розпочали інвентаризацію житла для потреб переселенців

Для проведення всеукраїнської інвентаризації житла Фонд державного майна України (ФДМУ) вже передав близько 26 тисяч обʼєктів, які потенційно можуть бути використані для забезпечення житлових потреб українців, що потребують поліпшення житлових умов.

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голови партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

Після їх аудиту встановлять, що потрібно зробити, щоб їх облаштувати у якості житла для проживання внутрішньо-переміщених осіб.

За її словами, в Україні вже фактично розпочалася всеукраїнська інвентаризація житла, мета якої — знайти обʼєкти, які можна буде використати для переобладнання у житловий фонд для переселенців, а у подальшому і для створення фонду соціального житла, яке можна буде брати у соціальну оренду.

«Ми зараз підійшли до практичної реалізації Закону 4080-IX, який підготувала Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньо переміщених та інших осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії рф проти України. Закон передбачає проведення всеукраїнської інвентаризації нерухомості, яку потенційно можна буде використовувати для житлових потреб громадян, які потребують поліпшення житлових умов», — зазначила Шуляк.

Вона зауважила, що ФДМУ передав інформацію про понад 26 тисяч об’єктів житлового фонду, які можуть бути використані для розміщення ВПО. Також вже надано в оренду приміщення гуртожитків у кількох містах країни. Наразі сформовано перелік об’єктів нерухомості, які потребують ремонту, ідуть пошуки донорів для фінансування ремонтних робіт у приміщеннях державної власності, які можна використати для тимчасового проживання ВПО.

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«За підсумками такої інвентаризації буде створено інтерактивну мапу з відомостями про всі об’єкти для подання заявок на проживання від вимушених переселенців та приведення житла у належний для проживання стан. Зараз наша задача — знайти обʼєкти, які перебувають як на балансі держави, так і на балансі громад, які можна використати у якості соціального житла для потреб ВПО. Те, що перебуває у державній власності, потрібно передати у комунальну», — повідомила Шуляк.

Вона додала, що деякі громади вже розпочали інвентаризацію проблемної власності: об’єктів з невстановленими власниками, майна підсанкційних осіб та колаборантів, занедбаних шкіл, садочків, лікарень та недобудов. При цьому, держава вже має успішний досвід проведення інвентаризації такого плану — перед війною у такий спосіб провели інвентаризацію об‘єктів соціальної інфраструктури — недобудованих шкіл, садочків тощо.

«Після її проведення всі об’єкти ми поділили на декілька категорій: із високим ступенем завершеності — понад 70%, далі йшли об’єкти, зведені на 50−70%, та ті, будівництво яких тільки розпочалося (готовність до 50%). З них ми виділили ті, які мали високий ступінь завершеності, потім порахували вартість їх добудови, внесли в плани, виділили фінансування із державного та місцевих бюджетів, проконтролювали виконання усіх процесів по будівництву та здали в експлуатацію 114 дитячих садочків та 119 шкіл. Такий же підхід потрібно використовувати і з об‘єктами житлового будівництва. Як показала практика, він ефективний. Тож потрібно зобов’язати органи місцевої влади розпочати саме з інвентаризації усіх довгобудів», — наголосила Шуляк.

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