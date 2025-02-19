Які пільгові програми та ініціативи для забезпечення житлом діють в Україні — Finance.ua

Які пільгові програми та ініціативи для забезпечення житлом діють в Україні Сьогодні 19:44 — Нерухомість

Які пільгові програми та ініціативи для забезпечення житлом діють в Україні

У 2025 році Уряд України впроваджує та вдосконалює низку програм, спрямованих на надання доступного житла різним категоріям громадян.

В Україні діють такі програми, спрямовані на підтримку різних категорій населення у забезпеченні житлом:

Програма пільгового довготермінового кредитування молоді

Ця програма надає молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам можливість отримати пільговий кредит на будівництво або придбання житла. Умови кредитування передбачають низькі відсоткові ставки та тривалий термін погашення, що робить житло більш доступним для молоді.

Реалізація програми здійснюється відповідно до Порядку надання пільгових довготермінових кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584.

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Програма «Власний дім»

Спрямована на підтримку мешканців сільської місцевості, ця програма передбачає надання пільгових кредитів на будівництво, реконструкцію або придбання житла в сільській місцевості. Умови кредитування є вигідними, зокрема, передбачають низькі відсоткові ставки та тривалий термін погашення.

Програма реалізується через фонди підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та сприяє покращенню житлових умов сільського населення.

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