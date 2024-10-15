Брюссель запровадив мито на китайське скловолокно — Finance.ua

Брюссель запровадив мито на китайське скловолокно Сьогодні 22:02 — Світ

Євросоюз запровадив імпортне мито до 56,1% на китайське скловолокно, зробивши черговий хід у торговельній війні з КНР.

«У результаті детального розслідування тимчасові антидемпінгові мита повинні бути встановлені на рівні від 26,3% для компанії Henan Guangyan і до 56,1% для всіх інших виробників у Китаї», — йдеться у постанові Ради Європи.

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До ухвали додаються результати антидемпінгового розслідування Єврокомісії на 40 сторінок зі викриттями Китаю в «незаконному субсидуванні» виробництва скловолокна, яке постачається до ЄС за «заниженою» ціною.

Скловолокно з Китаю застосовується при виробництві автомобілів, акумуляторів електромобілів, автобусів, поїздів, лопатей вітряків, літаків в ізоляції будівель. Нові мита стали черговим раундом торгової війни Китаю та ЄС.

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Нагадаємо, представники ЄС 4 жовтня проголосували за введення тарифів у розмірі до 45% на електромобілі з Китаю, що, у разі набуття чинності, може посилити торговельну напруженість у відносинах з Пекіном. 10 країн-членів проголосували за ці зміни, Німеччина і чотири інші держави були проти, а 12 утрималися. Це рішення прокладає шлях до остаточного введення мит.

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