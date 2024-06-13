Туреччина ввела спеціальне імпортне мито на китайські авто — Finance.ua

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Туреччина ввела спеціальне імпортне мито на китайські авто

Технології&Авто
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Туреччина ввела спеціальне імпортне мито на китайські авто
Туреччина ввела спеціальне імпортне мито на китайські авто
Туреччина оголосила про введення 40-відсоткового мита на імпорт китайських автомобілів. Цей крок слідує за аналогічними митами, застосованими США, які нещодавно оголосили, що підвищать імпортні мита на китайські електромобілі з 25 відсотків до 100 відсотків.
Міністерство торгівлі Туреччини заявило, що цей крок був зроблений, щоб допомогти захистити платіжний баланс країни, а також для захисту місцевої промисловості. Торік дефіцит торговельного балансу країни склав 45,2 мільярда доларів.
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Новий тариф націлюється навіть на найдешевші автомобілі, які може запропонувати Китай, мінімальний тариф мита становить 7000 доларів за автомобіль. Якщо, наприклад, вартість розрахованого 40-відсоткового мита становить менше 7000 доларів, все одно буде застосовано мінімальне мито в 7000 доларів.
З 2023 року вже діють додаткові тарифи для електромобілів, призначені для підтримки випуску власного електромобіля марки TOGG. Проект електромобіля в Туреччині був ключовою обіцянкою президента Реджепа Тайіпа Ердогана перед загальними виборами 2023 року. Відтепер під спеціальне мито підпадають гібриди та класичні авто з ДВЗ. Мита почнуть застосовуватися з 7 липня.
За матеріалами:
Autogeek
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