Туреччина ввела спеціальне імпортне мито на китайські авто — Finance.ua

Туреччина ввела спеціальне імпортне мито на китайські авто
Туреччина оголосила про введення 40-відсоткового мита на імпорт китайських автомобілів. Цей крок слідує за аналогічними митами, застосованими США, які нещодавно оголосили, що підвищать імпортні мита на китайські електромобілі з 25 відсотків до 100 відсотків.
Міністерство торгівлі Туреччини заявило, що цей крок був зроблений, щоб допомогти захистити платіжний баланс країни, а також для захисту місцевої промисловості. Торік дефіцит торговельного балансу країни склав 45,2 мільярда доларів.
Новий тариф націлюється навіть на найдешевші автомобілі, які може запропонувати Китай, мінімальний тариф мита становить 7000 доларів за автомобіль. Якщо, наприклад, вартість розрахованого 40-відсоткового мита становить менше 7000 доларів, все одно буде застосовано мінімальне мито в 7000 доларів.
З 2023 року вже діють додаткові тарифи для електромобілів, призначені для підтримки випуску власного електромобіля марки TOGG. Проект електромобіля в Туреччині був ключовою обіцянкою президента Реджепа Тайіпа Ердогана перед загальними виборами 2023 року. Відтепер під спеціальне мито підпадають гібриди та класичні авто з ДВЗ. Мита почнуть застосовуватися з 7 липня.
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