Туреччина ввела спеціальне імпортне мито на китайські авто — Finance.ua

Туреччина ввела спеціальне імпортне мито на китайські авто Сьогодні 06:51 — Технології&Авто

Туреччина ввела спеціальне імпортне мито на китайські авто

Туреччина оголосила про введення 40-відсоткового мита на імпорт китайських автомобілів. Цей крок слідує за аналогічними митами, застосованими США, які нещодавно оголосили, що підвищать імпортні мита на китайські електромобілі з 25 відсотків до 100 відсотків.

Міністерство торгівлі Туреччини заявило, що цей крок був зроблений, щоб допомогти захистити платіжний баланс країни, а також для захисту місцевої промисловості. Торік дефіцит торговельного балансу країни склав 45,2 мільярда доларів.

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Новий тариф націлюється навіть на найдешевші автомобілі, які може запропонувати Китай, мінімальний тариф мита становить 7000 доларів за автомобіль. Якщо, наприклад, вартість розрахованого 40-відсоткового мита становить менше 7000 доларів, все одно буде застосовано мінімальне мито в 7000 доларів.

З 2023 року вже діють додаткові тарифи для електромобілів, призначені для підтримки випуску власного електромобіля марки TOGG. Проект електромобіля в Туреччині був ключовою обіцянкою президента Реджепа Тайіпа Ердогана перед загальними виборами 2023 року. Відтепер під спеціальне мито підпадають гібриди та класичні авто з ДВЗ. Мита почнуть застосовуватися з 7 липня.

Autogeek За матеріалами:

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