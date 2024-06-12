ЄС запровадить мита на китайські електромобілі в розмірі до 25% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС запровадить мита на китайські електромобілі в розмірі до 25%

Фондовий ринок
77
ЄС запровадить мита на китайські електромобілі в розмірі до 25%
ЄС запровадить мита на китайські електромобілі в розмірі до 25%
Європейська Комісія планує оголосити китайським виробникам електромобілів тимчасові тарифи, які можуть сягнути близько 25%.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
«Особа, знайома з дискусіями в Брюсселі, повідомила, що цифри ще не остаточні. Чиновники з кількох країн-членів ЄС заявили, що очікують, що тарифи становитимуть 25%, а деякі компанії можуть зіткнутися з ще вищими витратами на імпорт», — пише агентство.
Тарифи очікують ввести 4 липня, а Китай вже висловив готовність до відповідних заходів у сферах сільського господарства, авіації та автомобілів з великими двигунами.
Акції, пов’язані з китайськими виробниками електромобілів, знизилися в Гонконзі напередодні рішення ЄС. Цього тижня акції Geely Automobile Holdings і Xpeng Inc. впали приблизно на 8%, в той час, як лідер сектора BYD Co. втратив близько 3%.
Хоча ці заходи спрямовані на китайських автовиробників, таких як BYD і Geely Automotive Holdings Ltd., вищі ставки — з нинішніх 10% - торкнуться і низки західних автовиробників, на чолі з Tesla, яка постачає Model 3 з Шанхаю в Європу, а також BMW AG і Renault SA.
Нинішній збір на імпорт легкових автомобілів з Європи до Китаю становить 15%.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.