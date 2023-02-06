Британський люксовий бренд Paul Smith йде з росії — Finance.ua

Британський люксовий бренд Paul Smith йде з росії
Британський люксовий бренд Paul Smith припинив роботу в росії і висловив жаль, що не зробив цього раніше.
Про це пише Financial Times.
Будинок моди опинився в центрі уваги після появи в газеті Daily Mail інформації про те, що Paul Smith, як і раніше, продає свою продукцію в рф через франчайзингового партнера.
За даними видання, компанія поставила нову колекцію одягу та аксесуарів принаймні в один московський магазин.
В Paul Smith визнали, що зробили помилку. «Тепер ми розуміємо, що було помилкою дозволяти цим магазинам працювати під нашим імʼям на тлі воєнних дій на території України», — сказав представник модного будинку.
В компанії зазначили, що вимагали закриття цих магазинів і припинили всі постачання дистрибʼютору.
Paul Smith відкрив свій перший бутик у Ноттінгемі у 1970 році. Наразі бренд має понад 100 магазинів по всьому світу.
У березні 2022 року модні бренди Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent заявили, що припиняють роботу в росії через вторгнення в Україну. Багато брендів побоювалися репутаційної та етичної негативної реакції через те, що вони залишилися в країні.
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