Британський люксовий бренд Paul Smith йде з росії — Finance.ua

Британський люксовий бренд Paul Smith йде з росії Сьогодні 09:14 — Фондовий ринок

Британський люксовий бренд Paul Smith йде з росії

Британський люксовий бренд Paul Smith припинив роботу в росії і висловив жаль, що не зробив цього раніше.

Про це пише Financial Times.

Будинок моди опинився в центрі уваги після появи в газеті Daily Mail інформації про те, що Paul Smith, як і раніше, продає свою продукцію в рф через франчайзингового партнера.

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За даними видання, компанія поставила нову колекцію одягу та аксесуарів принаймні в один московський магазин.

В Paul Smith визнали, що зробили помилку. «Тепер ми розуміємо, що було помилкою дозволяти цим магазинам працювати під нашим імʼям на тлі воєнних дій на території України», — сказав представник модного будинку.

В компанії зазначили, що вимагали закриття цих магазинів і припинили всі постачання дистрибʼютору.

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Paul Smith відкрив свій перший бутик у Ноттінгемі у 1970 році. Наразі бренд має понад 100 магазинів по всьому світу.

У березні 2022 року модні бренди Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent заявили, що припиняють роботу в росії через вторгнення в Україну. Багато брендів побоювалися репутаційної та етичної негативної реакції через те, що вони залишилися в країні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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