Raiffeisen Bank і не тільки. Зеленський просить вивести австрійський бізнес із росії — Finance.ua
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Raiffeisen Bank і не тільки. Зеленський просить вивести австрійський бізнес із росії

Фондовий ринок
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Raiffeisen Bank і не тільки. Зеленський просить вивести австрійський бізнес із росії
Raiffeisen Bank і не тільки. Зеленський просить вивести австрійський бізнес із росії
Попри російську агресію в Україні деякі австрійські компанії не залишають росію, продовжуючи таким чином підтримувати державу-терориста податками.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у ході спільної пресконференції з австрійським колегою Александром Ван дер Белленом.
«Ми відзначаємо ситуацію з австрійськими бізнесами, які попри жахливий російський терор не залишають росію, продовжують, на нашу думку, підтримувати державу-терориста податками. І тому ми дуже зацікавлені, щоб цей бізнес перейшов працювати в Україну», — сказав Зеленський.
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Він підкреслив ситуацію щодо Raiffeisen Bank, який не лише працює в росії, а й ухвалює рішення, наприклад, про податкові канікули для мобілізованих у російську армію.
«Ми вважаємо, що це неприпустимо в сьогоднішніх реаліях. Ми закликаємо австрійську сторону вжити всіх можливих зусиль, щоб окремі компанії дійсно не підставляли австрійське суспільство. Я вірю, що це важливе питання буде вирішено на основі спільних цінностей», — зазначив президент.
Нагадаємо, акції банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) у понеділок вранці знизились в ціні на 6% на тлі запровадження Україною санкцій проти лізингової компанії, російської дочки RBI.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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