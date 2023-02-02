Raiffeisen Bank і не тільки. Зеленський просить вивести австрійський бізнес із росії — Finance.ua

Raiffeisen Bank і не тільки. Зеленський просить вивести австрійський бізнес із росії
Попри російську агресію в Україні деякі австрійські компанії не залишають росію, продовжуючи таким чином підтримувати державу-терориста податками.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у ході спільної пресконференції з австрійським колегою Александром Ван дер Белленом.
«Ми відзначаємо ситуацію з австрійськими бізнесами, які попри жахливий російський терор не залишають росію, продовжують, на нашу думку, підтримувати державу-терориста податками. І тому ми дуже зацікавлені, щоб цей бізнес перейшов працювати в Україну», — сказав Зеленський.
Він підкреслив ситуацію щодо Raiffeisen Bank, який не лише працює в росії, а й ухвалює рішення, наприклад, про податкові канікули для мобілізованих у російську армію.
«Ми вважаємо, що це неприпустимо в сьогоднішніх реаліях. Ми закликаємо австрійську сторону вжити всіх можливих зусиль, щоб окремі компанії дійсно не підставляли австрійське суспільство. Я вірю, що це важливе питання буде вирішено на основі спільних цінностей», — зазначив президент.
Нагадаємо, акції банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) у понеділок вранці знизились в ціні на 6% на тлі запровадження Україною санкцій проти лізингової компанії, російської дочки RBI.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною