Британський автовиробник Jaguar Land Rover продав свої активи в рф — Finance.ua
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Британський автовиробник Jaguar Land Rover продав свої активи в рф

Фондовий ринок
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Британський автовиробник Jaguar Land Rover продав свої активи в рф
Британський автовиробник Jaguar Land Rover продав свої активи в рф
Британський автовиробник Jaguar Land Rover продав російське представництво місцевим менеджерам і вийшов з бізнесу.
Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє Радіо Свобода.
ЗМІ знайшли відповідну інформацію у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Зазначається, що покупцем 100% акцій російського представництва (ТОВ «Ягуар Ленд Ровер») 31 жовтня стало «ВСКД Моторс», пише DW.
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Умови угоди не розголошуються.
У росії після повномасштабного вторгнення в Україну ухвалили закони, згідно з якими для виходу з російського бізнесу західні компанії мають отримати дозвіл спеціальної урядової комісії. 35% від суми угоди має бути перераховано продавцем до бюджету. Обов’язковий дисконт має становити 60% від вартості компанії.
Британський Jaguar Land Rover належить індійській Tata Group. JLR зупинила постачання нових автомобілів у росію після лютого 2022 року. Виручка компанії тоді впала до 7,5 млрд рублів, у 2023 році — до 1,5 млрд рублів.
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У британському і російському підрозділах інформацію ЗМІ не коментували.
У березні 2022 року Євросоюз заборонив експорт у росію люксових автомобілів дорожче 50 тис. євро. Проте, за даними ЗМІ, деякі з російських дилерів Jaguar і Land Rover пропонують покупцям нові машини.
В лютому російські ЗМІ з посиланням на Торгово-промислову палату рф писали, що на тлі нарощування санкцій проти рф на російському ринку можуть закріпитися нові автомобільні бренди. Зокрема, в бюджетному сегменті попитом можуть користуватися індійські машини від концерну Tata Motors та іранські від Iran Khodro і Saipa.
За матеріалами:
Укрінформ
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