Російський мільярдер розпродав бізнес у росії — Finance.ua
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Російський мільярдер розпродав бізнес у росії

Фондовий ринок
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Мільярдер Роман Авдєєв, який займає 108 місце у російському рейтингу Forbes зі статками $1,2 млрд, оголосив про продаж свого останнього активу у росії.
Про це пише російське видання The Moscow Times з посиланням на повідомлення бізнесмена у Facebook
Він повідомив, що завершив угоду з продажу своєї частки у розмірі 62% у концерні «Росіум» структурам іншого російського мільярдера Сергія Сударікова.
«У результаті угоди у мене не залишається будь-яких активів чи бізнес-проектів у росії», — написав бізнесмен у забороненій у росії соцмережі Facebook.
Мільярдер на уточнив причин, через які продав частку в компанії, а також вартість угоди.
Авдєєв заснував фінансовий концерн «Росіум» у 2006 році, його основний актив — «Московський кредитний банк». Наприкінці 2019 року Авдєєв домовився про об’єднання активів з основним акціонером інвестиційної групи «Регіон» Сударіковим (Forbes оцінює його статки у $1,8 млрд). У «Росіумі» останньому досі належала частка 31%.
Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну статки бізнесмена зменшилися з $1,8 млрд у 2021 році до $1,2 млрд у 2024 році.
Як пише видання, за останні роки щонайменше сім мільярдерів відмовилися від російського громадянства. Зокрема:
  • колишній власник компаній Coalco та «Велике Домодєдово» Василь Анісімов (його статки оцінювали у $1,6 млрд);
  • засновник та основний власник холдингу Freedom Тімур Турлов (стан $2,4 млрд);
  • засновник інвестиційної компанії «Трійка Діалог» Рубен Варданян ($1,3 млрд);
  • засновник інвестиційної компанії DST Global Юрій Мільнер ($7,3 млрд);
  • засновник Revolut Микола Сторонський ($7,1 млрд);
  • засновник енергетичної компанії «Ареті» Ігор Макаров ($2,2 млрд);
  • засновник Tinkoff Group Олег Тіньков ($0,86 млрд, оцінка зроблена після продажу його основного активу — «Тінькофф-банку»).
За матеріалами:
Економічна Правда
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