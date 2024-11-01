Російський мільярдер розпродав бізнес у росії — Finance.ua

Російський мільярдер розпродав бізнес у росії Сьогодні 09:33 — Фондовий ринок

Мільярдер Роман Авдєєв, який займає 108 місце у російському рейтингу Forbes зі статками $1,2 млрд, оголосив про продаж свого останнього активу у росії.

Про це пише російське видання The Moscow Times з посиланням на повідомлення бізнесмена у Facebook

Він повідомив, що завершив угоду з продажу своєї частки у розмірі 62% у концерні «Росіум» структурам іншого російського мільярдера Сергія Сударікова.

«У результаті угоди у мене не залишається будь-яких активів чи бізнес-проектів у росії», — написав бізнесмен у забороненій у росії соцмережі Facebook.

Мільярдер на уточнив причин, через які продав частку в компанії, а також вартість угоди.

Авдєєв заснував фінансовий концерн «Росіум» у 2006 році, його основний актив — «Московський кредитний банк». Наприкінці 2019 року Авдєєв домовився про об’єднання активів з основним акціонером інвестиційної групи «Регіон» Сударіковим (Forbes оцінює його статки у $1,8 млрд). У «Росіумі» останньому досі належала частка 31%.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну статки бізнесмена зменшилися з $1,8 млрд у 2021 році до $1,2 млрд у 2024 році.

Як пише видання, за останні роки щонайменше сім мільярдерів відмовилися від російського громадянства. Зокрема:

колишній власник компаній Coalco та «Велике Домодєдово» Василь Анісімов (його статки оцінювали у $1,6 млрд);

засновник та основний власник холдингу Freedom Тімур Турлов (стан $2,4 млрд);

засновник інвестиційної компанії «Трійка Діалог» Рубен Варданян ($1,3 млрд);

засновник інвестиційної компанії DST Global Юрій Мільнер ($7,3 млрд);

засновник Revolut Микола Сторонський ($7,1 млрд);

засновник енергетичної компанії «Ареті» Ігор Макаров ($2,2 млрд);

засновник Tinkoff Group Олег Тіньков ($0,86 млрд, оцінка зроблена після продажу його основного активу — «Тінькофф-банку»).

Економічна Правда За матеріалами:

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