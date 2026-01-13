0 800 307 555
Британія розробить перші балістичні ракети Nightfall для України

Технології&Авто
2
Велика Британія має намір «передати українцям передову зброю» з потужними балістичними ракетами великої дальності, здатними знищувати російські цілі на відстані понад 300 миль (понад 500 км).
Про це заявили у британському уряді.
«У рамках проєкту Nightfall Велика Британія оголосила конкурс на швидку розробку балістичних ракет наземного базування з дальністю польоту понад 500 кілометрів, призначених для дії в умовах підвищеної загрози та сильних електромагнітних перешкод», — йдеться у повідомленні.
Ракети можна буде запускати з різних транспортних засобів, швидко випускаючи кілька ракет поспіль та відводячи їх протягом кількох хвилин, що дозволить українським силам уражати ключові військові цілі до того, як російські війська зможуть відповісти.
«З 200-кілограмовою осколково-фугасною боєголовкою, високоточним виробництвом 10 систем на місяць і максимальною ціною 800 тисяч фунтів стерлінгів за ракету, Nightfall має на меті забезпечити Україну потужним, економічно ефективним варіантом удару на великі відстані з мінімальним зовнішнім експортним контролем», — зазначили в уряді.
Міністр оборони Британії Джон Гілі, який цього тижня відвідав Україну, зазначив, що путін помиляється, якщо вважає, що зможе й далі безкарно обстрілювати Україну.
«Атаки, що сталися в ніч на четвер, лише показують, як путін вважає, що може діяти безкарно, атакуючи цивільні райони передовою зброєю. Замість того щоб серйозно вести переговори про мир, він серйозно ескалює свою незаконну війну. Ми були достатньо близько, щоб почути сирени повітряної тривоги навколо Львова дорогою до Києва. Це був серйозний момент і яскраве нагадування про шквал безпілотників і ракет, що вражали українців за мінусової температури. Ми цього не потерпимо і маємо намір надати українцям передову зброю, якою вони чинитимуть опір», — сказав Гілі.
За матеріалами:
suspilne.media
