Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною до 2029 року — Finance.ua
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Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною до 2029 року

Казна та Політика
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Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною до 2029 року
Британія продовжить безмитну торгівлю з Україною до 2029 року
Британія заявила, що продовжить безмитну торгівлю з Україною майже на всі товари до 2029 року, надаючи Києву подальші сприятливі торговельні умови після вторгнення росії.
Про це повідомляє Reuters.
Британія скасувала тарифи на всю свою торгівлю з Україною після початку повномасштабного вторгнення рф два роки тому, і раніше вони домовилися, що ця домовленість триватиме до березня 2024 року.
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Британське міністерство бізнесу і торгівлі заявило, що безмитна торгівля буде продовжена на всі товари на п’ять років, за винятком яєць і м’яса птиці, які будуть продовжені на два роки, і що британські фірми також отримають вигоду від скасування тарифів для експорту в Україну.
«Ця угода забезпечує вкрай необхідну довгострокову економічну підтримку Україні, її бізнесу та народу, що має вирішальне значення для її відновлення», — сказав молодший міністр торгівлі Грег Хендс, додавши, що підтримка Британії триватиме «стільки, скільки буде потрібно».
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Британія підтримує військові зусилля України, надаючи зброю та допомогу, а також сприятливі торговельні умови, включаючи нову угоду про цифрову торгівлю.
Раніше під час візиту британського прем'єра Ріші Сунака до Києва відбулося підписання двосторонньої безпекової угоди між Британією та Україною, яка діятиме до вступу України в НАТО. Це перша двостороння угода на виконання домовленостей, узгоджених під час Вільнюського саміту НАТО між Україною, членами «Групи семи» та державами, що до них приєдналися.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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